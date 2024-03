(Laval) Jakub Dobes a réalisé 24 arrêts et le Rocket de Laval a facilement vaincu les Islanders de Bridgeport 5-1, mercredi soir, à la Place Bell.

Simon Servant La Presse Canadienne

Le pointage pourrait indiquer une petite soirée de travail pour Dobes, mais il a repoussé quelques tirs de qualité en première période, donnant le ton pour son équipe.

Le Rocket (26-24-8) a signé une troisième victoire de suite et il a amassé au moins un point lors d’une quatrième partie consécutive. L’équipe venait de balayer les honneurs d’une série de deux duels contre les Monsters de Cleveland, la meilleure formation de la section Nord.

Le club-école du Canadien de Montréal s’est approché à un point des Marlies de Toronto et du dernier rang donnant accès aux séries dans la section Nord, mais les Torontois ont trois matchs en main.

Olivier Galipeau et Brandon Gignac ont tous amassé un but et une aide dans la victoire. Tobie Bisson, Lias Anderssson et Sean Farrell ont aussi enfilé l’aiguille pour le Rocket.

La nouvelle acquisition de l’équipe, Arnaud Durandeau, n’était pas en uniforme.

Julien Gauthier a été l’unique buteur des Islanders (20-31-7), qui ont subi une deuxième défaite d’affilée. Ken Appleby a commencé la rencontre, mais il a été chassé après avoir alloué cinq buts en 22 tirs. En relève, Henrik Tikkanen a été parfait devant 15 lancers.

Les deux adversaires en découdront à nouveau vendredi soir, encore à la Place Bell.

À la vitesse de l’éclair

Les Lavallois semblaient avoir un plan de match bien précis pour amorcer la première période et ils ont amené plusieurs rondelles au filet d’Appleby. La meilleure occasion de marquer est toutefois venue du bâton de Jeff Kubiak, laissé seul dans l’enclave, mais il a été frustré par Dobes.

Cet arrêt a peut-être eu pour effet de fouetter le Rocket, qui a finalement ouvert le pointage, alors qu’il restait un peu plus de deux minutes à écouler. Bisson a récupéré le disque laissé par Gabriel Bourque et il a surpris Appleby du côté de la mitaine.

Seulement 56 secondes plus tard, Mattias Norlinder a bien saisi une passe avec son patin et il a remis la rondelle à Galipeau. Le tir sur réception du défenseur a semblé changer de trajectoire et il a déjoué le gardien des Islanders.

Le Rocket n’aurait pu demander un meilleur début de deuxième engagement et il a malmené les visiteurs en touchant la cible à trois reprises en 6 : 39.

En désavantage numérique, Galipeau a intercepté une rondelle en zone neutre et il a lancé Gignac en échappée. Le meilleur pointeur de la formation lavalloise a continué sa belle séquence en trompant la vigilance d’Appleby.

Un autre revirement en zone neutre a permis à la troupe de Jean-François Houle de s’amener en surnombre. Philippe Maillet a effectué une passe soulevée vers Andersson, qui a logé le disque dans la lucarne.

Finalement, un peu plus de deux minutes plus tard, Logan Mailloux a accepté une passe de Gignac et il a frappé de plein fouet la barre horizontale, mais Farrell a sauté sur le retour pour accentuer l’avance à 5-0.

Les Islanders ont eu au moins l’honneur de priver Dobes d’un jeu blanc à 8 : 51 du deuxième vingt. Lors d’une supériorité numérique, le tir de la pointe de Dennis Cholowski a touché Gauthier devant le filet et la rondelle s’est faufilée derrière la ligne rouge.

Dobes et le Rocket ont ensuite fait du bon travail en possession de rondelle pour confirmer leur victoire.