Chris Simon, autrefois l’un des hommes forts les plus redoutés du hockey, est décédé à 52 ans.

La Presse Canadienne

Simon est décédé lundi soir dans sa ville natale de Wawa, en Ontario, a révélé un porte-parole de l’Association des joueurs de la LNH qui est entré en contact avec l’agent de Simon, mardi.

Simon s’est suicidé, a précisé sa famille mercredi.

« La famille croit fermement, et en a été elle-même témoin, que Chris a été très affecté par l’ETC (l’encéphalopathie traumatique chronique) et que malheureusement ç’a entraîné sa mort, pouvait-on lire dans un communiqué qui a été transmis par l’entremise de son agent, Paul Theofanous. Nous n’offrirons pas plus de détails pour l’instant, et demandons que notre droit à la vie privée soit respecté. Nous apprécions tous les messages que nous avons reçus à la suite de l’annonce de son décès. »

L’attaquant de six pieds trois et 232 livres a obtenu 1824 minutes de punitions dans la Ligue nationale, en 782 matchs.

Simon a joué avec les Nordiques de Québec/Avalanche du Colorado, les Capitals de Washington, les Blackhawks de Chicago, les Rangers de New York, les Flames de Calgary, les Islanders de New York et le Wild du Minnesota.

L’AJLNH a déclaré mardi dans un courriel confirmant le décès de Simon que « ses enfants et sa famille pleurent la perte soudaine de leur père, fils, frère, ami et coéquipier ».

Ted Nolan, qui l’a dirigé et a agi comme mentor pour Simon avec Sault Ste. Marie, dans la Ligue de l’Ontario, a parlé d’une journée « très difficile ».

« Si je devais bâtir une équipe, Chris serait mon premier choix, a écrit via texto Nolan, qui a aussi été l’entraîneur de Simon dans la LNH, avec les Islanders. Le gabarit, les habiletés, du talent et, par-dessus tout, un cœur en or. »

La LNH a suspendu Simon huit fois pour un total de 65 matchs. Il a reçu une sanction de 25 matchs avec les Islanders pour un double échec aux dépens de Ryan Hollweg des Rangers, en mars 2007.

Simon a aussi écopé de 30 matchs pour avoir piétiné la jambe de Jarkko Ruutu des Penguins de Pittsburgh, en décembre de la même année.

Repêché au deuxième tour par les Flyers de Philadelphie en 1990 et envoyé à Québec dans l’échange d’Eric Lindros, Simon a remporté la Coupe Stanley avec le Colorado en 1996.

Il a aussi pris part à la finale avec Washington en 1998 et avec Calgary en 2004.

Simon, de la nation Ojibwé, a inscrit 144 buts et 305 points dans la LNH.

Il a établi un sommet personnel avec 29 buts en 1999-00, avec les Capitals.

Il a ajouté 10 buts, 17 points et 191 minutes de pénalité en 75 matchs pendant les séries.

Simon a joué des portions de cinq saisons dans la KHL après son dernier arrêt dans la LNH avec le Minnesota, en 2007-08.