La date limite des échanges dans la LNH demeure un évènement fascinant. On évoque chaque année un marché à l’avantage des vendeurs, mais une fois la journée terminée, suffit d’avoir balancé un choix de premier tour et, ou, un espoir pour un gros nom, et on vous proclame gagnant.

Les séries commencent, les acheteurs compulsifs sont éliminés tôt, on oublie qu’on les avait proclamés vainqueurs quelques mois plus tôt et on recommence le manège à la date limite des transactions l’année suivante.

La mémoire étant une faculté qui oublie, rappelons-nous ces gagnants des quatre dernières années, et les véritables vainqueurs…

2023

Les gagnants

Les médias sont unanimes, les Bruins, les Maple Leafs et les Rangers remportent la palme. Déjà surpuissant, Boston a cédé son choix de premier tour en 2024 pour l’ailier Tyler Bertuzzi, des choix de premier tour en 2023, de deuxième tour en 2025 et de troisième tour en 2024 pour le défenseur numéro deux des Capitals, Dmitry Orlov, un joueur de location comme Bertuzzi. On cède aussi au Wild un choix de cinquième tour pour qu’il absorbe 50 % du salaire d’Orlov.

Les Rangers font l’acquisition de deux ailiers de premier plan en location, Vladimir Tarasenko moyennant des choix de premier et troisième tours en 2023, et Patrick Kane pour des choix de deuxième tour en 2023 et de quatrième tour en 2025, avec un choix de troisième tour en 2025 aux Coyotes de l’Arizona pour un allégement salarial.

Enfin, les Maple Leafs crachent un choix de premier tour en 2025 et de deuxième tour en 2026 pour le défenseur Jake McCabe, dont il reste encore deux ans de contrat, et des choix de premier tour en 2023, de deuxième tour en 2024 et de troisième tour en 2023, en plus d’un choix de quatrième tour offert au Wild pour allégement de salaire afin d’obtenir le centre de location Ryan O’Reilly et l’attaquant Noel Acciari. On cède aussi un choix de troisième tour pour le défenseur de location Luke Schenn, mais on récupère un choix de premier tour en 2023 pour le jeune défenseur Rasmus Sandin.

Les résultats

À la surprise générale, les Bruins sont éliminés dès le premier tour éliminatoire par les Panthers de la Floride et les Rangers tombent aux mains des Devils du New Jersey. Seuls les Maple Leafs passent au tour suivant, avant d’être éliminés par les Panthers. Parmi tous les joueurs transigés, seul McCabe demeure avec son club.

Les vrais gagnants

Les Golden Knights, gagnants de la Coupe Stanley, ont cédé un espoir en qui ils ne croyaient plus, le centre Zach Dean, repêché au 31e rang en 2021, pour obtenir Ivan Barbashev, 18 points en 22 matchs éliminatoires. Ils ont mis Barbashev sous contrat à long terme par la suite. Dean a amassé 13 points en 47 matchs dans la Ligue américaine cet hiver. Finalistes, les Panthers de la Floride n’ont pas été actifs à la date limite des transactions.

2022

Les gagnants

Les Panthers de la Floride sacrifient deux choix de premier tour pour des joueurs de location. D’abord des choix de premier tour en 2024, de troisième tour en 2024 et l’espoir Owen Tippett pour obtenir Claude Giroux. Puis un choix de premier tour en 2023 pour le défenseur du Canadien Ben Chiarot, en plus d’un choix de quatrième tour en 2022.

L’Avalanche n’obtient pas les joueurs les plus convoités, mais cède le jeune Drew Helleson et un choix de deuxième tour en 2023 pour le défenseur Josh Manson et un choix de deuxième tour en 2024 et le jeune Justin Barron pour Artturi Lehkonen. Joe Sakic a aussi ajouté Andrew Cogliano pour un choix de cinquième tour. Ces acquisitions ont permis à l’Avalanche de remporter la palme d’argent derrière les Panthers.

Pour une rare fois, on évoque un vendeur parmi les gagnants, le Canadien qui a obtenu un choix de premier tour en 2023 pour Chiarot, un choix de deuxième tour en 2024 et défenseur prometteur pour Artturi Lehkonen et un choix de deuxième tour en 2022 pour le défenseur Brett Kulak.

Les résultats

Les Panthers de la Floride éliminent au premier tour les Capitals de Washington, pire équipe qualifiée, mais sont balayés en quatre matchs par Tampa au second tour. Tippett s’achemine vers une saison de 30 buts à Philadelphie et les Flyers repêcheront en fin de premier tour.

Le CH a maintenu son dernier rang au classement général et obtenu le premier choix au total, Juraj Slafkovsky. Justin Barron connaît des hauts et des bas, mais a disputé 85 matchs dans la LNH avec le Canadien. Le choix de deuxième tour en 2024 dans cette transaction pour Lehkonen se situe au 58e rang à l’heure actuelle. Montréal a utilisé le choix de premier tour obtenu dans la transaction Chiarot pour acquérir Alex Newhook. Il a repêché Lane Hutson avec le choix des Oilers pour Kulak.

Les vrais gagnants

L’Avalanche a remporté la Coupe Stanley sans sacrifier de choix de premier tour et a réussi à retenir Lehkonen et Manson pour plusieurs saisons.

On disait du Lightning qu’il avait trop donné pour Brandon Hagel : deux choix de premier tour, en 2023 et 2024, avec deux choix de quatrième tour en retour avec Hagel. Celui-ci, âgé de seulement 25 ans, a marqué 30 buts l’an dernier, s’achemine vers 29 cette année et est sous contrat jusqu’en 2032. Tampa a échoué dans sa tentative de remporter une troisième Coupe Stanley consécutive, mais a néanmoins atteint la finale. Un échange atypique, mais fructueux.

Première date limite des transactions pour Kent Hughes qui obtient au final Alex Newhook, Justin Barron, Lane Hutson et un choix de deuxième tour pour Chiarot, Lehkonen et Kulak.

2021

Les gagnants

Toronto, Boston et Tampa viennent en tête de liste. Les Maple Leafs sacrifient un choix de premier tour en 2021, mais obtiennent des Blue Jackets un centre d’expérience et un capitaine, Nick Foligno, qu’importe qu’il ait obtenu seulement 16 points en 43 matchs à Columbus. Ils ajoutent de la profondeur devant le filet en cédant un choix de troisième tour pour Dave Rittich et Alex Galchenyuk ne leur coûte rien ou presque. Boston obtient Taylor Hall pour un choix de deuxième tour en 2021 seulement et Anders Björk.

Tampa cède un choix de fin de premier tour et de troisième tour aux Blue Jackets pour David Savard. La plupart des observateurs leur concèdent le troisième rang parmi les vainqueurs pour Savard, mais aussi, surtout, parce qu’ils accueilleront Nikita Kucherov à temps pour les séries. Drôle d’analogie, mais bon.

Les résultats

Foligno est discret, puis blessé au dos, Galchenyuk commet une bourde monumentale en prolongation dans le cinquième match de séries contre le Canadien et Toronto est éliminé dès le premier tour. Les Bruins éliminent les Capitals au premier tour, mais tombent devant les Islanders au second.

Les vrais gagnants

David Savard a un rôle plus limité au sein d’une troisième paire, et se contente de seulement 14 minutes par rencontre, dont seulement neuf minutes dans la rencontre finale, 11, 12 et 11 minutes dans les matchs précédents, mais Tampa gagne la Coupe.

Marc Bergevin amène de l’expérience avec Eric Staal, Jon Merrill et Erik Gustafsson moyennant un choix de troisième tour, deux choix de cinquième tour et un choix de septième tour. À la surprise générale, Montréal accède à la finale.

2019

Les gagnants

On applaudit l’audace des Blue Jackets de Columbus, qui ont non seulement conservé les éventuels joueurs autonomes Sergei Bobrovsky et Artemi Panarin, mais ajouté Matt Duchene et Ryan Dzingel moyennant un choix de premier tour en 2019 et deux choix de second tour, en 2020 et 2021, mais le coup de poker de Jarmo Kekalainen ne fait pas l’unanimité non plus.

Les Jets de Winnipeg obtiennent l’un des centres les plus convoités sur le marché, Kevin Hayes, 42 points en 51 matchs à New York, contre Brendan Lemieux, un choix de premier tour et de quatrième tour en 2019.

Les Golden Knights sont troisièmes, sur un pied d’égalité avec Nashville, avec l’acquisition de Mark Stone pour le jeune défenseur Erik Brannstrom, mais certains donnent aussi Ottawa gagnant pour cet échange, et celui de Matt Duchene.

Les résultats

Columbus surprend le puissant Lightning au premier tour, mais perd contre Boston au second. Duchene, Bobrovsky, Panarin et Dzingel sont partis dans les semaines qui suivent. Hayes fait patate à Winnipeg et les Jets sont éliminés en six matchs au premier tour. Vegas perd au premier tour contre San Jose, mais conserve Mark Stone à long terme et celui-ci vaudra son pesant d’or. Ottawa repêche Lassi Thomson avec le choix pour Duchene, les choix de deuxième tour pour Dzingel servent à acquérir Matt Murray et Derek Stepan et Brannstrom demeure un défenseur de troisième paire.

Les vrais gagnants

Les Blues de St. Louis n’ont presque rien fait à la date limite. Ils ont seulement donné un choix de sixième tour pour Michael Del Zotto, et néanmoins remporté la Coupe Stanley à l’étonnement général après avoir flirté avec la cave du classement à l’automne. Finalistes, les Bruins ont été raisonnables. Ils ont cédé des choix de deuxième et quatrième tour pour Marcus Johansson et échangé un jeune joueur prometteur, Ryan Donato pour centre de quatre ans son aîné, Charlie Coyle, pas un échange entre vendeur et acheteur typique.

Lourde perte pour Ottawa

PHOTO GEORGE WALKER IV, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Josh Norris

Le centre Josh Norris, obtenu dans l’échange pour Erik Karlsson en 2018, constituait un élément clef dans la reconstruction des Sénateurs. Il a obtenu 55 points, dont 35 buts, en 66 matchs à sa deuxième saison complète, à seulement 22 ans. Norris a disputé seulement huit matchs l’an dernier et voilà qu’il devra subir une troisième intervention chirurgicale à l’épaule après 50 matchs cette année. Il devrait être prêt à temps pour la saison prochaine, mais autant d’opérations à l’épaule suscitent quand même des inquiétudes. Espérons que la troisième sera la bonne…