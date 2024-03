Il faudra peut-être désormais l’appeler la « semaine limite des transactions » et commencer les émissions spéciales quelques jours plus tôt…

Six gros échanges ont été effectués mercredi, à deux jours de la date limite des échanges, vendredi, et ont vu deux puissances dans l’Ouest, l’Avalanche et les Golden Knights, solidifier leurs formations en prévision des séries, et ils n’ont probablement pas terminé leurs achats !

Hanifin à Vegas

Les Golden Knights ont mis la main sur le défenseur de location le plus convoité, Noah Hanifin, 27 ans, 35 points en 61 matchs à Calgary, en mesure de jouer 23, 24 minutes du côté gauche. Il rejoint une défense déjà redoutable composée d’Alex Pietrangelo, Shea Theodore, Alec Martinez, Brayden McNabb, Zach Whitecloud et Nicolas Hague.

PHOTO SERGEI BELSKI, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Noah Hanifin

La blessure subie par Mark Stone, placé sur la liste des blessés à long terme jusqu’au début des séries, permet aux Golden Knights de détenir assez d’espace sous le plafond salarial pour accueillir Hanifin et son salaire, déjà réduit puisque Calgary et Philadelphie, moyennant un choix de cinquième tour, en retiennent une portion importante. Qui sait si le départ de Martinez sur le marché des joueurs autonomes à la fin de la saison ne permettra pas à Vegas de retenir Hanifin ? Les Knights ont aussi obtenu Anthony Mantha la veille moyennant des choix de deuxième et quatrième tours.

Calgary reçoit des choix de premier et troisième tours en 2025 et un défenseur russe de 26 ans fumant dans la Ligue américaine, Daniil Miromanov. Craig Conroy, le DG des Flames, a déjà reçu des choix de premier et quatrième tours en 2024 des Canucks pour Elias Lindholm et de deuxième et troisième pour Chris Tanev. Le choix de troisième tour de Vegas se transformera en choix de deuxième tour si les Golden Knights remportent un tour éliminatoire. La relance des Flames est bien amorcée !

Mittelstadt et Walker au Colorado

En apparence, l’Avalanche du Colorado a payé cher pour un défenseur droitier, Sean Walker, considéré au mieux comme un cinquième dans une hiérarchie. Mais le choix de premier tour cédé aux Flyers de Philadelphie servait aussi, surtout, à se débarrasser de Ryan Johansen, désormais inutile au Colorado, et son salaire de quatre millions sur la masse salariale de l’équipe.

PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Sean Walker

L’arrivée de Walker amène aussi un peu de profondeur en défense pour pallier la perte du jeune Bowen Byram, quatrième choix au total en 2019, sacrifié aux Sabres de Buffalo par la suite pour obtenir Casey Mittelstadt et combler le vide au centre du deuxième trio de l’Avalanche depuis le départ de Nazem Kadri. On a d’abord mis Alex Newhook à l’essai il y a deux ans, mais il était trop jeune encore pour y être efficace. Puis Johansen cet hiver, mais celui-ci a échoué lamentablement. On se rabat donc sur Mittelstadt, 25 ans, le meilleur compteur des Sabres, en route vers une saison de 62 points. On pourra même conserver le jeune homme au-delà de cette saison.

Les Sabres pouvaient se permettre d’échanger Mittelstadt avec le nombre important de jeunes attaquants de premier plan dans son organisation. Byram, 24 ans, a été blessé à répétition depuis le début de sa carrière, mais il a raté seulement neuf matchs depuis le début de l’année. Il rejoint une défense jeune et douée déjà composée de Rasmus Dahlin, Owen Power et Mattias Samuelsson, mais ils sont tous gauchers.

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Casey Mittelstadt

Pour Daniel Brière et les Flyers, on se positionne en vendeur même si l’équipe est en voie de participer aux séries. Malgré les succès inattendus du club, le DG ne déroge pas du plan de reconstruction. On ne l’en blâmera pas. Johansen a déjà été placé au ballottage…

Vladimir Tarasenko à rabais

Les Panthers de la Floride ont payé seulement des choix de troisième et quatrième tour pour obtenir Vladimir Tarasenko, 41 points en 57 matchs à Ottawa, en route vers une saison de presque 60 points. À pareille date ou presque l’an dernier, les Rangers avaient dû cracher un choix de premier tour aux Blues pour l’obtenir.

Le nouveau directeur général des Sénateurs, Steve Staios, constitue-t-il un mauvais négociateur ? Non. Il est plutôt victime de la clause contractuelle consentie à Tarasenko par son prédécesseur Pierre Dorion. Fort de sa clause complète de non-échange, Tarasenko voulait jouer pour les Panthers et nulle part ailleurs. Staios n’avait donc aucun pouvoir de négociations.

PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Vladimir Tarasenko

Dorion espérait sans doute une grande saison de la part des Sénateurs et ne s’imaginait pas se positionner en vendeur à la date limite des transactions. Voilà sans doute pourquoi il a accepté d’offrir cette clause à Tarasenko malgré une entente d’un an seulement.

Henrique à Edmonton et Wennberg à New York

Les Oilers ont accepté de cracher un choix de premier tour en 2024 pour l’attaquant Adam Henrique, éventuel joueur autonome sans compensation, un ailier capable aussi de jouer au centre. Les Ducks ont aussi cédé à Edmonton un sixième ou septième défenseur, Sam Carrick. Henrique, 34 ans, avait 42 points, dont 18 buts, en 60 matchs à Anaheim. Les Ducks obtiennent donc au moins autant pour Henrique que le Canadien pour Sean Monahan.

PHOTO RYAN SUN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Sam Carrick et Adam Henrique

Les Rangers ont été plus sages. Le centre du Kraken de Seattle, Alexander Wennberg, lui aussi un éventuel joueur autonome sans compensation, est moins offensif qu’Henrique, avec 25 points cette saison, mais plus efficace défensivement. New York a donné des choix de deuxième et quatrième tours pour l’acquérir. Wennberg vient combler un vide important au centre du troisième trio, avec la perte de Filip Chytil, blessé pour le reste de la saison.

Ça s’annonce tranquille pour le Canadien

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE David Savard et Jake Allen

À moins d’un appel inattendu et d’une offre surprenante, il n’y aura pas d’action chez le CH, ou très peu. Le marché n’est pas très grouillant pour les gardiens, surtout pour ceux qui connaissent une année ordinaire à un salaire avoisinant les quatre millions comme Allen, et il faudra vraiment voir un club paniquer pour que Montréal accepte de se départir de David Savard. On aime l’ascendant de Savard sur les jeunes joueurs de l’équipe et surtout la complicité qu’il développe avec son jeune partenaire de duo Arber Xhekaj. On demande à celui-ci de s’inspirer du jeu de son aîné. Un échange pour libérer des postes du côté gauche de la défense ou pour acquérir un jeune attaquant offensif se prête mieux l’été.