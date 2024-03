PHOTO GENE J. PUSKAR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Le match de vendredi dernier entre les Flyers de Philadelphie et les Capitals de Washington avait le potentiel de bouleverser non seulement la course aux séries éliminatoires dans l’Association Est, mais aussi le marché à l’approche de la date limite des transactions dans la LNH.

Stephen Whyno Associated Press

En dépit de la victoire de 5-2 des Capitals, ces derniers devraient être des vendeurs après avoir encaissé une défaite brutale deux jours plus tard contre les Coyotes de l’Arizona. Les Flyers pourraient être actifs sur le marché des transactions puisqu’ils se retrouvent, contre toute attente, dans le portrait éliminatoire, avec un peu moins de six semaines à faire au calendrier régulier.

Le récent week-end a cependant clarifié un peu le portrait, puisque de nombreuses équipes étaient jusque-là dans une zone grise. Il faut s’attendre à passablement de mouvement d’ici la date limite qui a été établie à 15 h vendredi après-midi, beaucoup plus que l’an dernier, alors que plusieurs gros noms avaient changé d’adresse bien avant la date butoir dans la LNH.

« Tout le monde cogne à la porte, a admis le directeur général des Coyotes Bill Armstrong dimanche. De gros noms ont été échangés bien avant la date limite [l’an dernier], et tout le monde essaie d’ajouter des pièces à leur casse-tête pour se donner un coup de pouce, et tout le monde essaie d’en obtenir le plus pour son argent. »

Des joueurs intrigants sont disponibles à toutes les positions pour d’éventuels prétendants à la conquête de la Coupe Stanley.

Vous avez besoin d’un ailier ? Que dites-vous de Jake Guentzel, des Penguins de Pittsburgh ? Un gardien no 1 ? Le gardien des Flames de Calgary Jacob Markstrom est sous contrat jusqu’en 2026. Un centre de quatrième trio polyvalent ? Nick Dowd, des Capitals, dispose d’un contrat en poche pour les deux prochains printemps. Des défenseurs ? Les Flyers ont trois joueurs qui sont sans contrat en vue de l’an prochain : Sean Walker, Nick Seeler et Marc Staal.

« Nous écoutons les offres, a dit le directeur général des Flyers Daniel Brière vendredi soir à Washington. Il y a beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses. Vous avez vu l’état du marché. Beaucoup de défenseurs ont déjà trouvé preneurs, donc nous recevons beaucoup d’offres pour nos gars. »

PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le directeur général des Flyers Daniel Brière

Les Stars de Dallas ont acquis la semaine dernière l’un des meilleurs défenseurs disponibles en Chris Tanev, des Flames, et ils n’ont pas cédé leur premier choix au repêchage. Le défenseur des Flames Noah Hanifin pourrait également se retrouver sur les blocs de départ, tout comme le vétéran des Capitals Joel Edmundson, notamment.

Qu’est-ce qui pourrait faire basculer le premier domino ? Les Penguins se sont inclinés devant les Flames et les Oilers d’Edmonton ce week-end, ce qui pourrait encourager le directeur général Kyle Dubas à devenir un vendeur à la date limite. Dubas a déclaré récemment que le niveau de jeu de son équipe allait dicter son approche de la date butoir.

Les formations des Capitals et des Penguins pourraient être méconnaissables d’ici à ce que les éternels rivaux s’affrontent jeudi à Pittsburgh.

« Notre priorité, c’est l’avenir de cette équipe, a dit le directeur général des Capitals Brian MacLellan. Toutes nos décisions sont prises en fonction de cela. Ça n’est plus : “ Hey, nous devons à tout prix obtenir un joueur de location en vue des séries éliminatoires ”. Nous ne sommes plus dans cette dynamique-là. Nous tenterons d’obtenir de jeunes joueurs prometteurs, de jeunes joueurs prometteurs qui pourront être compétitifs. »

Si les Capitals et les Penguins, de même que les Blues de St. Louis dans une certaine mesure, font partie des anciennes équipes championnes qui souhaitent revamper leurs effectifs, la liste des prétendants à la Coupe Stanley comprend les Maple Leafs de Toronto, les Red Wings de Detroit, les Golden Knights de Vegas, l’Avalanche du Colorado, les Stars, les Jets de Winnipeg, les Oilers, les Canucks de Vancouver, les Bruins de Boston, les Panthers de la Floride et les Rangers de New York.

Ces clubs devraient tous être acheteurs à la date limite, et ils convoiteront des joueurs de location ainsi que d’autres qui sont sous contrat au-delà de la présente campagne.

Parmi les équipes à surveiller se trouvent les Capitals, qui pourraient échangé Edmundson et le Québécois Anthony Mantha, les Devils du New Jersey, qui devront prendre une décision au sujet de l’avenir de Tyler Toffoli, les Ducks d’Anaheim, qui pourraient offrir les services d’Adam Henrique et de Frank Vatrano, ainsi que les Sharks de San Jose, qui sont prêts à se départir de plusieurs joueurs au cours de cette saison misérable.