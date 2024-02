PHOTO WILFREDO LEE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Arlington) Le Québécois Anthony Mantha a déjà été échangé auparavant, mais jamais dans ces circonstances.

Stephen Whyno Associated Press

Il y a trois ans, les Capitals l’avaient acquis in extremis des Red Wings de Detroit quelques minutes seulement avant la date limite des transactions dans la LNH. Il écoulait la première saison d’une nouvelle entente et n’était pas encore le père d’une petite fille.

Personne ne sera surpris si Mantha change d’adresse cette fois-ci, et il est l’un des nombreux joueurs des Capitals qui sont sur les blocs de départ en prévision de la date limite qui a été établie au 8 mars. Les Caps sont toujours dans la course aux séries éliminatoires dans l’Association, malgré leur cuisante défaite de 8-3 encaissée contre les Red Wings et un calendrier très difficile d’ici la fin de la saison, mais leur visage devrait tout de même changer au cours des prochains jours.

« C’est difficile pour tout le monde, a admis Mantha. Rien n’est concret jusqu’à ce que tu reçoives un appel, n’est-ce pas ? J’essaie de rester concentré et de ne pas trop me projeter dans l’avenir. »

Les joueurs ne devraient pas le faire, et évitent de le faire autant que possible. Après tout, c’est le mandat du directeur général Brian MacLellan de déterminer s’il doit, ou non, se départir de membres de son effectif.

Mantha ainsi que ses coéquipiers qui pourraient tester le marché des joueurs autonomes l’été prochain, parmi lesquels se retrouvent les ex-joueurs du Canadien de Montréal Joel Edmundson et Max Pacioretty, devraient se retrouver sous d’autres cieux. L’ancien gardien du CH Charlie Lindgren et le joueur de centre Nic Dowd, qui sont sous contrat avec les Capitals jusqu’à la fin de la saison 2024-25 pour un salaire annuel légèrement au-dessus de 1 million US chacun, pourraient également servir de monnaie d’échange à MacLellan.

PHOTO WILFREDO LEE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Charlie Lindgren

Lindgren et Dowd semblent être les candidats idéals à des équipes qui prétendent à la conquête de la Coupe Stanley : un gardien âgé de 30 ans qui connaît sa meilleure saison en carrière et un attaquant polyvalent qui peut écouler des punitions, remporter des mises en jeu et passer de nombreuses minutes sur la patinoire. Même si son nom circule abondamment dans les rumeurs de transaction, Lindgren a assuré qu’il garde ses œillères et se concentre uniquement sur la tâche à accomplir.

« Tu ne cherches pas à savoir pourquoi ton nom circule, a dit Lindgren, qui présente une moyenne de buts alloués de 2,85 et dont ls 27 départs constituent un sommet pour lui en carrière dans la LNH. Tu ne peux pas te laisser déconcentré par le bruit extérieur, parce que cette ligue est trop talentueuse. Tu dois te dévouer totalement à ton travail. Tu dois être conscient de ta place dans cet écosystème. »

En tant qu’équipe, les Capitals se trouvent dans une position étrange à court et long termes. Ils peuvent toujours aspirer aux grands honneurs, alors qu’Alex Ovechkin poursuit sa quête du record de buts de Wayne Gretzky, mais ils essaient aussi de se rajeunir. L’acquisition d’un jeune joueur, alors qu’ils font partie des équipes vendeuses, comme ils l’ont fait l’an dernier en obtenant Rasmus Sandin, pourrait s’inscrire dans les priorités de l’organisation de la capitale fédérale américaine.

Mais pour l’instant, ils accusent un déficit de six points sur deux adversaires différents dans la course aux séries éliminatoires : les Flyers de Philadelphie, troisièmes dans la section Métropolitaine, qui leur rendront visite vendredi soir, et le Lightning de Tampa Bay, la deuxième équipe repêchée dans l’Association Est. Cependant, après la date limite des transactions, ça risque de se corser pour eux puisqu’ils disputeront neuf de leurs 12 matchs suivants contre des adversaires qui sont en voie de se qualifier pour les séries éliminatoires.