(Detroit) La patience de Steve Yzerman commence à rapporter chez les Red Wings de Detroit.

Larry Lage Associated Press

Les Red Wings ont rossé les Capitals de Washington 8-3 mardi soir, signant une sixième victoire d’affilée pour la première fois en près de cinq ans. De plus, ils ont inscrit huit buts dans un match pour la première fois depuis 2017.

« Il nous reste du pain sur la planche à certains niveaux, mais les signes sont encourageants, a admis Yzerman en entrevue avec l’Associated Press après la récente victoire des siens. Notre équipe est de plus en plus coriace. »

Yzerman est rentré à Detroit en avril 2019 — trois ans après le dernier match éliminatoire de la concession du Michigan — avec le difficile mandat de relancer une équipe qui avait dominé la LNH pendant la majeure partie des deux décennies précédentes.

Le hockeyeur, qui est membre du Temple de la renommée du hockey, a passé la majeure partie de sa carrière sportive dans Hockeytown, où il est toujours l’un des athlètes favoris dans le cœur des partisans. Ceux-ci l’ont toujours soutenu, même si les résultats tardent à venir chez les Red Wings.

PHOTO DUANE BURLESON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Ces derniers semblent avoir retrouvé leur aplomb, et ils pourraient participer aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016.

« Ils font partie des meilleurs clubs de la LNH », a déclaré l’entraîneur-chef des Capitals Spencer Carbery.

Récemment, il n’a pas tort.

Les Red Wings connaissent présentement la plus longue série de victoires parmi les équipes de l’Association Est — à égalité dans la ligue avec les Predators de Nashville — et ils mènent dans la course aux équipes repêchées. Les Red Wings s’approchent aussi des Maple Leafs de Toronto, qui possèdent le troisième et dernier laissez-passer octroyé aux équipes assurées de participer aux séries d’après-saison dans la section Atlantique.

Les Capitals et les Islanders de New York, qui seront les visiteurs au Little Caesars Arena jeudi soir, font partie des équipes qui sont aux trousses des Red Wings.

« Tous nos matchs sont importants, mais surtout ceux contre des équipes qui nous pourchassent, a souligné le joueur de centre Joe Veleno. Nous sommes conscients que nous devons en donner un peu plus lorsqu’ils se présentent dans notre amphithéâtre. C’est agréable de pouvoir disputer des matchs aussi importants. »

Si la formation du Michigan dispose des Islanders, alors elle connaîtra sa première séquence de sept victoires depuis janvier 2012.

« Ces matchs de quatre points sont nouveaux pour nous, a admis l’entraîneur-chef des Red Wings Derek Lalonde. À ce stade-ci de la saison, le sentiment d’urgence est un peu plus présent. »

PHOTO KAMIL KRZACZYNSKI, ARCHIVES USA TODAY SPORTS

Les partisans de l’équipe, dont fait partie l’ailier défensif des Lions de Detroit Aidan Hutchinson, sont de toute évidence galvanisés par la perspective qu’elle participe aux séries éliminatoires. Leur séquence de sept ans sans participation aux séries éliminatoires est la plus longue des Red Wings depuis les années 1970.

Lalonde espère maintenant que l’entraîneur-chef des Lions, Dan Campbell, sera le prochain à assister à un match des Red Wings.

« J’ai sorti le “bat signal”, a mentionné à la blague Lalonde. Je sais qu’il est au camp d’évaluation des espoirs de la NFL présentement. Mais j’aimerais bien qu’il vienne discuter avec nos joueurs, pour les inspirer. »

Le Canadien de Montréal disputera ses deux derniers matchs du calendrier régulier, les 15 et 16 avril, face aux Red Wings. Des matchs qui pourraient être déterminants pour la troupe de Lalonde.

Avec La Presse Canadienne