PHOTO DERIK HAMILTON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

De façon réaliste, il est trop tard pour que les Sénateurs puissent envisager de participer aux séries cette année, mais ça n’empêche pas Shane Pinto et ses coéquipiers d’y mettre les efforts en quête d’un périple improbable.

Stephen Whyno Associated Press

Depuis son retour d’une suspension d’une demi-saison pour avoir enfreint la politique de la LNH sur les paris, Pinto a joué de manière à donner un aperçu de ce que l’avenir pourrait réserver à l’équipe.

Pinto compte cinq buts et huit passes en 16 matchs depuis le 21 janvier, date où il a disputé son premier match de la saison.

Ottawa a présenté une fiche de 9-5-2 au cours de cette séquence et a remporté sept des huit matchs où il a fourni au moins un point.

« Il nous a beaucoup manqué au cours de la première moitié, a déclaré le défenseur Jake Sanderson. Depuis son arrivée, il a un peu eu l’effet d’une étincelle. »

Le centre de 23 ans de Long Island était en voie de peut-être obtenir un pacte lucratif l’été dernier, en tant que joueur autonome. Puis est arrivée l’enquête de la ligue qui a conduit à la suspension de 41 matchs, pour des « activités liées aux paris sportifs. »

La LNH a seulement déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que Pinto avait parié sur le hockey.

Pinto a signé un contrat au prorata du salaire minimum de 775 000 $. Revenu au jeu le 21 janvier, à Philadelphie, il a depuis été un élément clé pour les Sénateurs, jouant aux côtés du capitaine Brady Tkachuk.

Son coéquipier Josh Norris a déclaré que Pinto avait apporté beaucoup de stabilité à l’alignement.

« Il joue du bon hockey, a dit Norris. Il a manqué beaucoup de temps, mais on ne dirait pas qu’il a été absent longtemps du tout. Il a beaucoup contribué. Il est une grande partie de notre équipe et certainement une grande partie de notre noyau et de l’avenir, alors nous sommes heureux de le retrouver. »

Jacques Martin, à 71 ans l’entraîneur le plus âgé de la ligue qui en est à son deuxième séjour à Ottawa, environ deux décennies après le premier, estime qu’il a fallu du temps aux joueurs pour comprendre ce qu’il essayait de leur inculquer après avoir succédé à D. J. Smith, à la mi-décembre.

« Ils devaient ajouter une dimension à leur jeu, apprendre à jouer loin de la rondelle. C’est nécessaire si vous voulez réussir, a confié Martin. Si vous voulez gagner un championnat ou remporter la coupe, il vous faut ajouter des aspects à votre jeu. »