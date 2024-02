On pourrait sans doute commencer à évoquer une malédiction des gardiens à Ottawa, si ça n’est pas déjà fait. En cinq saisons depuis 2019-2020, avec le déclin du vétéran Craig Anderson, les Sénateurs en ont déjà employé… seize.

Sans surprise, le chroniqueur Bruce Garrioch parle d’un dossier prioritaire à Ottawa dans sa chronique d’aujourd’hui.

Gardiens ayant disputé au moins un match chez les Sénateurs depuis 2019-2020

Anders Nilsson

Craig Anderson

Mike McKenna

Marcus Hogberg

Joey Daccord

Mike Condon

Anton Forsberg

Matt Murray

Mads Sogaard

Filip Gustavsson

Magnus Hellberg

Dylan Ferguson

Cam Talbot

Kevin Mandelose

Leevi Merilainen

Joonas Korpisalo

Le directeur général déchu Pierre Dorion a fait chou blanc à répétition dans ce domaine. En octobre 2020, il offre aux Penguins de Pittsburgh un choix de deuxième tour et un espoir de deuxième ordre, Jonathan Gruden, pour obtenir Matt Murray.

Murray, 26 ans, a pourtant la réputation d’un gardien fragile. Il a disputé seulement 38 matchs la saison précédente et 50 deux ans plus tôt. Il vient de connaître sa pire année en carrière avec un taux d’arrêts de .899.

Pierre Dorion lui offre néanmoins une prolongation de contrat de quatre ans pour 25 millions dès son acquisition. Murray dispute 27 matchs à sa première saison, en remporte seulement dix, avec une ronflante moyenne de 3,38, et 28 l’année suivante.

En juillet 2022, il doit offrir aux Maple Leafs de Toronto des choix de troisième et septième tour pour s’en débarrasser. Dorion doit en outre absorber 25 % de son salaire, qu’il paye encore cet hiver d’ailleurs (1,5 million selon capfriendly.com).

Cam Talbot a constitué la deuxième bouée de sauvetage de Dorion… à 35 ans. En juillet 2022, Dorion a échangé son gardien de 23 ans, Filip Gustavsson, pour l’obtenir. Celui-ci avait été efficace dans la Ligue américaine, mais moins transcendant à ses rappels à Ottawa, comme la plupart des gardiens de 24 ans ou moins.

Talbot a été au mieux ordinaire à sa seule saison à Ottawa, l’an dernier. Gustavsson a été l’une des belles surprises dans la Ligue nationale avec une fiche de 22-9-7, une moyenne de 2,10 et un taux d’arrêts de .931, mais il connaît un hiver plus difficile cette année, comme le Wild d’ailleurs.

L’embauche de Joonas Korpisalo a représenté l’ultime coup d’épée dans l’eau de Pierre Dorion avant son congédiement. Korpisalo avait lui aussi l’étiquette de gardien souvent blessé et il n’avait jamais disputé plus de 37 matchs dans une saison. Seulement deux fois avait-il franchi la trentaine de rencontres par année.

Qu’importe Pierre Dorion lui a accordé 20 millions pour cinq ans avec une clause partielle de non-échange. Le directeur général des Sénateurs a été assez convaincant pour que les médias d’Ottawa parlent désormais du poste de gardien comme d’une position de force chez les Sénateurs.

En 39 matchs, Korpisalo, 30 ans en avril, a une fiche de 13-19-3, une moyenne de 3,41 et un taux d’arrêts de .887. Anton Forsberg, 31 ans, obtenu au ballottage, fait un peu mieux.

Le successeur de Pierre Dorion, Steve Staios, a congédié l’entraîneur des gardiens de l’équipe, Zac Bierk, à la mi-janvier. Il a été remplacé par son confrère du club-école, Justin Peters. Bierk avait été embauché en avril 2021 pour succéder à Pierre Groulx par l’entraîneur D. J. Smith, congédié quelques semaines auparavant.

Korpisalo a perdu ses cinq derniers matchs. Il a accordé 17 buts au cours de cette séquence de défaite, incluant un match de deux périodes seulement. Forsberg va beaucoup mieux. Avant une sortie difficile lundi à Washington, il avait remporté quatre matchs de suite et accordé neuf buts. Il lui reste encore un an de contrat à 2,75 millions. Qui sait si la solution à court terme ne se trouve pas à l’interne ?

Sean Monahan débloque !

PHOTO TERRENCE LEE, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Sean Monahan

Sean Monahan a ajouté un but et une aide à sa fiche, mardi soir, dans une victoire de 4-2 des Jets contre les Blues. Au centre du deuxième trio avec Alex Iaffalo et Nikolaj Ehlers, Monahan a été blanchi à ses quatre premiers matchs à Winnipeg, mais compte six buts et une aide à ses cinq dernières rencontres. Il joue aussi au sein de la première vague en supériorité numérique. Les Jets sont désormais au premier rang dans la section centrale, une mauvaise nouvelle pour le CH puisque les premiers de chaque section sont classés devant des équipes de deuxième ou troisième place des autres divisions en prévision du repêchage même si celles-ci ont amassé plus de points.