Les Stars de Dallas Stars ont acquis le défenseur Chris Tanev des Flames de Calgary, mercredi, en vue de la date limite des échanges de la LNH du 8 mars.

Stephen Whyno Associated Press

En retour, les Stars ont cédé un choix de deuxième tour en 2024, l’espoir de 20 ans en défense Artem Grushnikov, ainsi qu’un choix conditionnel de troisième tour en 2026.

Les Devils du New Jersey retiennent 50 % du salaire de Tanev, alors que les Stars ont donné à ces derniers un choix de quatrième ronde en 2026. Les Devils ont aussi envoyé aux Stars le jeune gardien, sans contrat, Cole Brady.

Âgé de 34 ans, Tanev vient ajouter de la profondeur défensive et pour les unités spéciales d’infériorité numérique des Stars.

D’autres équipes dans l’Ouest avaient bougé dans les dernières semaines. Les Canucks de Vancouver ont acquis le convoité centre Elias Lindholm des Flames, alors que les Jets de Winnipeg ont répondu en ajoutant le centre du Canadien de Montréal Sean Monahan.

Tanev complétera un groupe défensif comptant déjà Miro Heiskanen, le vétéran Ryan Suter, ainsi qu’Esa Lindell et Jani Hakanpaa.

Tanev en est à la dernière saison d’un contrat de quatre ans et 18 millions de dollars US. Il a inscrit un but et 13 aides en 56 matchs.