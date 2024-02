Le Canadien sera à Sunrise jeudi soir pour y affronter les Panthers de la Floride, un club qui se porte très bien et qui a enfin du succès. Voici un peu pourquoi.

1. Ils sont en feu

Avec une victoire de 3-2 mardi soir face aux Sabres de Buffalo, les Panthers ont porté leur fiche à 8-2 lors des 10 derniers matchs. En date de mercredi, on les retrouve au premier rang du classement de l’Association de l’Est, et au deuxième rang du classement général. Mais ce n’est peut-être pas le bout le plus impressionnant ; le bout le plus impressionnant, c’est qu’ils ont une fiche de 12-2 à leurs 14 derniers matchs, et qu’ils n’ont pas accordé plus de deux buts lors de chacun de ces matchs. En fait, le club de la Floride a battu ses adversaires par un pointage cumulé de 51 à 22 lors de cette période. Tout ça veut dire que les joueurs du Canadien vont avoir besoin d’afficher leur forme des beaux jours au moment de débarquer à Sunrise jeudi soir.

2. Enfin, il y a du monde

PHOTO SAM NAVARRO, ARCHIVES USA TODAY SPORTS L’Amerant Bank Arena est enfin un endroit où il fait bon être vu.

C’est bien connu, la victoire attire le monde, et le monde aime la victoire, ou en tout cas, quelque chose comme ça. C’est encore plus vrai quand un club doit faire venir son monde dans un aréna qui est bâti dans un champ au milieu de nulle part, même s’il y a des palmiers tout autour. Ainsi, l’Amerant Bank Arena, le domicile des Panthers – qui a par ailleurs changé de nom au moins 50 fois depuis sa construction –, est enfin un endroit où il fait bon être vu. Sans doute attirés par les récents succès du club et aussi par cette récente présence en finale, les partisans des Panthers se rendent souvent à Sunrise cette saison. En 2023-2024, la formation de la Floride attire en moyenne 18 510 spectateurs par match, ce qui lui confère le 11e rang du classement des assistances dans la Ligue nationale. Il s’agit d’une nette amélioration par rapport à la saison dernière, quand les Panthers avaient joué devant 16 682 fans en moyenne, les plaçant au 26e rang au chapitre des assistances.

3. Le Bob se replace

PHOTO SAM NAVARRO, USA TODAY SPORTS, FOURNIE PAR REUTERS CON Sergei Bobrovsky

Qui, dans cette salle, croyait que Sergei Bobrovsky était en voie de devenir un gardien fini, en plus d’être payé beaucoup trop cher pour ne plus être capable d’arrêter des rondelles ? On peut sans doute baisser la main parce que ce serait trop long à compter. En attendant, le gardien de 35 ans est en train d’effectuer un retour en force qui n’est pas sans rappeler celui de Hulk Hogan avec la NWO. Bobrovsky a accordé deux buts lors du dernier match des Panthers, et il a accordé deux buts ou moins dans ses neuf derniers matchs, du jamais-vu à ce chapitre dans l’histoire du club. Sa fiche lors de ces neuf derniers matchs : huit victoires, une seule défaite, un taux d’efficacité de ,945 et une moyenne de 1,65. Il a disputé 43 matchs cette saison, contre seulement 18 pour le réserviste Anthony Stolarz.

4. Sam Reinhart va passer à la banque

PHOTO WILFREDO LEE, ASSOCIATED PRESS Sam Reinhart

En effet, car il se trouve que Reinhart est en train de vivre sa meilleure vie, avec une récolte de 39 buts et 29 aides pour 68 points en 59 matchs. En date de mercredi, l’attaquant de 28 ans est deuxième au palmarès des buteurs derrière Auston Matthews, et ça tombe très bien pour lui, puisqu’il pourrait devenir joueur autonome sans compensation à l’été. Il a déjà fait savoir que lui et les Panthers tentent d’en venir à une entente, qui va certes lui permettre de toucher plus que ce salaire modeste de 6,5 millions de dollars qu’il commande cette saison. On en profite pour rappeler que Reinhart, qui a atteint la barre des 30 buts lors des deux dernières saisons, fut jadis un deuxième choix au total des Sabres de Buffalo en 2014, mais qu’il a été échangé aux Panthers en retour du gardien québécois Devon Levi et d’un choix de premier tour en 2022 qui est devenu Jiri Kulich, 19 ans, un joueur de la Ligue américaine qui a disputé un seul match jusqu’ici avec les Sabres.

5. Brandon Montour se porte bien lui aussi

PHOTO SAM NAVARRO, USA TODAY SPORTS Brandon Montour

Et puisqu’on est dans les mauvaises décisions des Sabres, un autre de leurs anciens, Brandon Montour, se porte lui aussi à merveille en Floride. Le défenseur de 29 ans a récolté trois points lors du dernier match des Panthers, contre les Sabres en plus, ce qui porte son total de points à 22 en 43 matchs cette saison (ce n’est pas aussi spectaculaire que la saison dernière, quand Montour avait obtenu 73 points en 80 rencontres). Mais Montour fait partie de cette longue liste de joueurs sans contrat en vue de la saison prochaine chez les Panthers, et le club de la Floride aura des décisions déchirantes à prendre.