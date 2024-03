On pourrait avoir l’impression d’écrire une vieille chronique en évoquant la situation actuelle des Penguins.

Pittsburgh a subi une défaite cinglante dimanche, 6-1 à Edmonton. Un troisième échec consécutif. Les Penguins se retrouvent désormais à dix points du Lightning de Tampa Bay et de la dernière place donnant accès aux séries, avec néanmoins quatre matchs de plus à disputer.

Ils ont aussi quatre points de moins que les Islanders et trois de moins que les Capitals, avec seulement un match en main.

Ils rateront vraisemblablement les éliminatoires pour une deuxième saison consécutive, une première en carrière pour Sidney Crosby. Non seulement seront-ils exclus des séries pour une seconde fois de suite, ils porteront à six le nombre de printemps sans avoir franchi le premier tour éliminatoire.

Les résultats décevants des Penguins inciteront sans doute le directeur général Kyle Dubas à échanger certains joueurs, entre autres l’éventuel joueur sans compensation Jake Guentzel, malgré sa blessure, sans doute Lars Eller, peut-être Jeff Carter pour un lointain choix au repêchage.

PHOTO NATHAN DENETTE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Kyle Dubas

Mais Dubas répète qu’il ne veut pas toucher à son noyau constitué de Sidney Crosby, Evgeni Malkin et Kristopher Letang. Erik Karlsson s’ajoute probablement à ce noyau.

Il faut vraiment avoir la foi pour croire que ce trio de joueurs de 36 ans ou plus peut encore aspirer à une Coupe Stanley après avoir raté les séries deux fois de suite ni franchi le premier tour depuis six ans.

On a raté une première occasion d’effectuer un virage jeunesse en 2022 en offrant des prolongations de contrat à Malkin et Letang, alors âgés de 35 ans ou plus. Les échanger à la date limite des transactions aurait été audacieux puisque les Penguins allaient accéder aux séries, voire carrément impossible devant la volonté des propriétaires de les conserver.

Malkin avait alors encore une bonne valeur. Il produisait encore à un rythme d’un point par match. Letang venait d’obtenir 68 points en 78 rencontres. En mettant Malkin sous contrat pour quatre ans et Letang pour six ans, à un salaire d’environ six millions annuellement, non seulement retenait-on des joueurs dont le rendement n’allait pas croître, mais on se plaçait dans une position où il fallait absolument prendre tous les moyens pour gagner dans les prochaines années.

PHOTO GENE J. PUSKAR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Evgeni Malkin et Kris Letang

Les gaffes du prédécesseur de Dubas, Ron Hextall, n’ont évidemment pas aidé. Échanger John Marino et Mike Matheson pour Ty Smith et Jeff Petry a constitué une catastrophe. Marino et Matheson sont devenus des défenseurs phares avec leurs nouvelles équipes. Smith est toujours dans la Ligue américaine et on a cédé un choix de deuxième tour au Canadien pour se débarrasser de Petry.

Mais la volonté de permettre à ses stars vieillissantes de remporter une dernière Coupe Stanley a incité Dubas à faire l’acquisition coûteuse d’Erik Karlsson, 33 ans. Plusieurs se demandent encore à ce jour à quoi rimait cette transaction puisque les Penguins possédaient déjà un bon défenseur offensif droitier, que le rendement en supériorité numérique fonctionnait bien et qu’il fallait plutôt corriger les carences en infériorité numérique.

Or, malgré l’arrivée de Karlsson, 101 points l’an dernier à San Jose, le taux d’efficacité en supériorité des Penguins a chuté brutalement de 21 à 14 % comparativement à l’an dernier. On marque aussi moins de buts cet hiver : 2,92 en moyenne par rencontre contre 3,18 la saison précédente.

Si le repêchage avait lieu aujourd’hui, les Sharks obtiendraient le 12e choix au total pour Karlsson. Le CH a obtenu le choix de deuxième tour de 2025 pour permettre aux Penguins de se libérer de Petry. Pittsburgh pourrait faire encore pire dans un an, ce qui donnerait à Montréal un choix dans le premier tiers du second tour.

PHOTO BOB FRID, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Erik Karlsson

Malgré les insuccès des Penguins, Dubas ne semble pas disposé à toucher à Crosby, Malkin ou Letang. Il croit donc pouvoir relancer son équipe en faisant des changements cosmétiques.

Crosby demeure à 36 ans un joueur de premier plan. Il produit actuellement à un rythme de 87 points, dont 44 buts. Mais il ne peut tout faire seul. Malkin, 37 ans, a ralenti cette saison. Ses 46 points en 59 matchs lui donneraient 64 points sur une saison complète, son pire ratio de point par match en carrière.

Même si on voulait échanger Malkin, sa valeur est nettement à la baisse. Il détient une clause complète de non-échange et encore deux années de contrats à 6,1 millions par saison. Il reste aussi à Letang quatre autres années à un salaire annuel identique.

On est aussi coincés avec les contrats à long terme des trentenaires Bryan Rust et Rickard Rakell. Sans compter celui offert par Dubas à Ryan Graves, 4,5 millions par saison pour encore cinq ans, un défenseur désormais limité à 14, 15 minutes depuis quelques semaines au sein d’une troisième paire.

Il est temps de rompre avec la nostalgie à Pittsburgh. Le plus tôt sera le mieux, même s’il est probablement déjà trop tard.

En attendant Hutson, Reinbacher et Engström…

Les deux candidats à une promotion en Ligue nationale suisse, Viège et Olten, poursuivent leurs parcours en séries éliminatoires. Le premier tire de l’arrière 2-0 dans sa série quatre de sept, le second est à égalité 1-1. Si ces deux formations sont éliminées d’ici dix jours, David Reinbacher pourra s’amener en Amérique du Nord rejoindre le Rocket. Il restera alors une quinzaine de matchs au Rocket. Si l’un des deux passe en finale, il faudra attendre une dizaine de jours supplémentaires.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE David Reinbacher

On devra être plus patient dans le cas de Lane Hutson. Il disputera les finales régionales de sa conférence fin mars avec Boston University. Si les Terriers l’emportent, ils se qualifient pour le Frozen Four, du 11 au 14 avril. La saison du CH se termine le 16 avril. Dans le pire des scénarios (mais le meilleur pour son club universitaire), Hutson pourrait disputer les deux derniers matchs de la saison contre Detroit. Avec une fiche de 22-8-2, Boston University est classé deuxième au pays derrière Boston College et constitue l’un des favoris pour participer au Frozen Four.

Quant au troisième espoir en défense, Adam Engström, sa saison régulière se termine le 12 mars. Rögle s’accroche à la dernière place donnant accès aux séries. Le club d’Engström se trouve sur un pied d’égalité avec Modo et trois matchs à disputer, dont le dernier contre son rival direct, le 12 mars. Si Rögle échoue, Engström pourrait signer un contrat d’essai de la Ligue américaine pour joindre le Rocket.