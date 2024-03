(Toronto) Les Maple Leafs de Toronto ont acquis le défenseur Joel Edmundson des Capitals de Washington en retour de deux choix au repêchage, jeudi.

La Presse Canadienne

L’entente a été conclue à quelque 24 heures de la date limite des transactions dans la LNH. Edmundson ajoutera du poids et de l’expérience à la brigade défensive des Maple Leafs, qui a déjà été étoffée la semaine dernière par l’arrivée d’Ilya Lyubushkin.

En retour, les Maple Leafs ont cédé aux Capitals leur choix de troisième ronde au prochain repêchage de la LNH ainsi que leur choix de cinquième tour à l’encan de 2025. Les Capitals paieront également 50 % du salaire restant d’Edmundson.

Le vétéran âgé de 30 ans, qui pourrait devenir joueur autonome sans compensation à la fin de la campagne, a marqué un but et amassé six mentions d’aide en 44 parties cette saison.

Edmundson totalise 29 buts et 110 points en 521 rencontres en carrière dans la LNH avec les Blues de St. Louis, les Hurricanes de la Caroline, le Canadien de Montréal et les Capitals.

Le Manitobain a aussi ajouté cinq buts et 21 points en 75 matchs éliminatoires en carrière dans la LNH.

Edmundson a notamment gagné la Coupe Stanley avec les Blues en 2019, et il a participé à la série finale de la Coupe Stanley avec le Tricolore en 2021.