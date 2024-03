Le défenseur Sean Walker a marqué six buts et amassé 16 mentions d’assistance en 63 rencontres cette saison.

L’Avalanche fait l'acquisition de Sean Walker et Casey Mittelstadt

L’Avalanche du Colorado a procédé à deux transactions en très peu de temps, mercredi, lui permettant d’acquérir le défenseur Sean Walker des Flyers de Philadelphie et l’attaquant Casey Mittelstadt des Sabres de Buffalo.

La Presse Canadienne

L’Avalanche a d’abord acquis Walker et un choix de cinquième tour au repêchage de la LNH en 2026 des Flyers en retour de l’attaquant Ryan Johansen et d’un choix de première ronde lors de l’encan de 2025.

Walker, un hockeyeur âgé de 29 ans, a marqué six buts et amassé 16 mentions d’assistance en 63 rencontres jusqu’ici cette saison. Ce rendement lui a d’ailleurs permis de se hisser au deuxième rang parmi les défenseurs des Flyers au chapitre des points en 2023-24.

Il a établi des sommets personnels en carrière au chapitre des buts marqués (6) et des buts en infériorité numérique (2). Ses 22 points constituent également un sommet pour lui depuis ses 24 points avec les Kings de Los Angeles lors de la campagne 2019-20.

Walker, qui n’a jamais été repêché, totalise 22 buts et 67 mentions d’aide en 295 matchs en carrière dans la LNH avec les Kings et les Flyers.

Les Flyers ont ensuite placé le nom de Johansen, qui a inscrit 13 buts et amassé 10 mentions d’aide en 63 matchs cette saison, au ballottage. Johansen, un vétéran âgé de 31 ans, fut un choix de première ronde, quatrième au total, des Blue Jackets de Columbus au repêchage de la LNH en 2010.

Quant à Mittelstadt, l’Avalanche l’a acquis des Sabres en retour du défenseur Bowen Byram.

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ASSOCIATED PRESS Casey Mittelstadt (37) a marqué 14 buts et récolté 33 mentions d’assistance en 62 parties cette saison avec les Sabres.

Mittelstadt, qui est âgé de 25 ans, a marqué 14 buts et récolté 33 mentions d’assistance en 62 parties cette saison avec les Sabres. Il a d’ailleurs dominé la formation new-yorkaise au chapitre des mentions d’aide (33) et des points (47), et se classait sixième au niveau des buts (14).

Le hockeyeur de six pieds un pouce et 195 livres totalise 62 buts et 124 passes en 339 matchs en carrière dans la LNH, tous avec les Sabres. Ces derniers l’avaient sélectionné en première ronde, septième au total, lors du repêchage de la LNH en 2017.

Pour sa part, Byram, qui a remporté la Coupe Stanley avec l’Avalanche en 2022, a inscrit huit buts et amassé 12 mentions d’aide en 55 matchs cette saison. Il fut un choix de première ronde, quatrième au total, du Colorado lors de l’encan de la LNH en 2019.