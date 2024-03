Troy Stecher (51) a marqué un but et récolté quatre mentions d’aide, en plus d’afficher un différentiel de plus-5, en 47 rencontres cette saison avec les Coyotes.

(Edmonton) Les Oilers d’Edmonton ont acquis le défenseur Troy Stecher des Coyotes de l’Arizona, a annoncé la formation albertaine jeudi.

La Presse Canadienne

Les Oilers ont aussi obtenu un choix de septième tour au repêchage de la LNH en 2024 des Coyotes, en retour de leur choix de quatrième ronde au repêchage de 2027.

Les Coyotes n’ont pas retenu de salaire dans cette transaction, qui a été conclue à la veille de la date limite des transactions dans la LNH.

Stecher, qui pourrait devenir joueur autonome sans compensation à la fin de la saison, empoche 1,1 millionUS cette saison. Il a marqué un but et récolté quatre mentions d’aide, en plus d’afficher un différentiel de plus-5, en 47 rencontres cette saison avec les Coyotes.

Le défenseur de cinq pieds 10 pouces et 184 livres a inscrit 19 buts et amassé 89 mentions d’aide en 487 matchs en carrière dans la LNH avec les Canucks de Vancouver, les Red Wings de Detroit, les Kings de Los Angeles, les Flames de Calgary et les Coyotes.

Les Oilers, qui occupent le deuxième rang de la section Pacifique, affronteront les Blue Jackets de Columbus jeudi soir.