Joel Armia avait hâte à vendredi 15 h 01, parce que ça allait vouloir dire qu’il n’allait pas partir.

« Je déteste cette journée, a-t-il admis lundi midi au centre d’entraînement de Brossard, au sujet de la date limite des échanges. J’adore être ici, j’adore comment l’équipe joue, j’adore mes coéquipiers. J’ai déjà été échangé deux fois auparavant, alors on ne sait jamais ce qui va arriver. Ce n’est pas ma journée favorite… »

L’attaquant finlandais est ici depuis juin 2018, date à laquelle les Jets de Winnipeg l’ont échangé au Canadien en compagnie d’un contrat dont ils voulaient se débarrasser, celui du gardien Steve Mason. Au moment de l’obtenir, la direction montréalaise espérait relancer un joueur qui avait été un choix de premier tour des Sabres de Buffalo au repêchage de 2011.

Est-ce que cette relance est réussie ? On pourrait en débattre, d’autant plus qu’Armia a dû faire un détour de huit matchs par Laval plus tôt cette saison. Mais avec sa présente récolte de 11 buts cette saison, sa sixième avec le Canadien, le voici qui s’approche de son sommet en carrière à ce chapitre, lui qui avait pu marquer à 16 reprises lors de la saison écourtée de 2019-2020.

« Il est dans un bon état d’esprit, a noté l’entraîneur Martin St-Louis à son sujet. Ça part de là. Il a progressé à ce chapitre, et ça se ressent dans tout ce qu’il fait. »

Ce n’est pas un hasard si on évoque souvent le côté psychologique de la chose chez le Canadien quand vient le temps de discuter de Joel Armia. Le principal intéressé l’a admis lors d’une franche discussion lundi : il a dû faire du ménage dans sa tête. À ce sujet, il a eu quelques bonnes conversations avec Jean-François Ménard, entraîneur en performance mentale chez le Canadien.

Armia, de son propre aveu, avait tendance à s’écrouler à la suite de la moindre petite erreur sur la glace.

Cet aspect du jeu a toujours été ma grande faiblesse… je me suis toujours trop attardé aux erreurs que je faisais. On ne va jamais avoir un match parfait à chaque soir, c’est quelque chose d’important que j’ai fini par comprendre, mais ça m’a pris du temps, et je continue de travailler là-dessus. Joel Armia

« J’étais souvent comme ça, et pas nécessairement après un mauvais match ; ça pouvait être après chaque présence. Ça finit par s’accumuler, et ça peut avoir un gros impact sur ton jeu. Alors j’essaie… quand je fais des erreurs, j’essaie de me dire que c’est un seul jeu, et qu’ensuite, il y aura une autre présence, et puis un autre match. Ce n’est pas un seul jeu qui va décider du reste de mon match. Je ne m’attarde plus aux erreurs que je fais sur la glace parce que tout le monde en fait. »

À 30 ans, et avec encore une année de contrat à écouler, c’est ce Joel Armia-là qui tente de faire sa place dans cette ligue, avec cette équipe. Celui qui garde la tête haute, celui qui voit du soleil au lieu de voir des nuages, celui qui a vu la lumière et qui veut continuer à la voir, le plus souvent possible.

C’est un chemin qui sera long, et il en est conscient.

« Je sais que je suis un bon joueur et je fais confiance en mes habiletés. J’étais trop critique envers moi-même et ça m’a ralenti, alors j’essaie de travailler là-dessus… j’espère être une nouvelle version de moi ! »