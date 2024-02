Il est vrai que les Sabres de Buffalo forment encore la plus jeune équipe de la LNH. Cela devrait-il encore excuser leurs déboires ? Pas selon Kyle Okposo.

« Je n’aime plus l’excuse selon laquelle nous sommes une jeune équipe. Il est temps de se lever et de gagner des matchs », a lancé Okposo, mercredi matin, après l’entraînement matinal des Sabres au Centre Bell.

Quelques minutes plus tard, à l’autre bout du vestiaire, Rasmus Dahlin, de 12 ans son cadet, mentionnait pourtant que « nous sommes une jeune équipe et plusieurs joueurs expérimentent cette situation pour la première fois, avec beaucoup de pression de l’extérieur ».

Lequel a raison ? Probablement les deux, en fait.

Les Sabres de Buffalo comptent 13 joueurs de 25 ans ou moins cette saison, c’est vrai. Les Dahlin, Owen Power, Jack Quinn ou Zach Benson sont toujours en plein apprentissage.

« Je pense que c’est une très bonne année d’apprentissage pour nous pour vraiment apprendre ce que ça veut dire d’être une équipe de séries éliminatoires chaque année, [pour comprendre] la pression avec laquelle tu dois composer et [pour voir] la façon dont les équipes jouent contre toi quand tu es respecté à travers la ligue », a d’ailleurs dit Dahlin.

PHOTO NICK WOSIKA, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Rasmus Dahlin

D’un autre côté, la reconstruction est terminée à Buffalo, du moins c’est ce qu’on croyait après l’impressionnante fin de saison 2022-2023. Les attentes étaient grandes en début cette année. Après 55 rencontres, voici l’équipe au 25e rang du classement général avec une fiche de 24-27-8.

On peut donc comprendre l’affirmation d’Okposo, qui en est à sa 8e saison avec les Sabres, et donc à sa 8e saison sans prendre part à un match éliminatoire. Calme et posé, l’attaquant de 35 ans assure néanmoins que la motivation n’est pas un problème.

« Nous avons plusieurs joueurs ici qui veulent connaître du succès, qui veulent gagner, a-t-il soutenu. De toute évidence, c’est décevant de se trouver où nous nous trouvons, mais nous savons que nous avons plusieurs joueurs qui seront dans ce vestiaire ensemble pendant longtemps. Ce sont eux qui vont devoir se regarder dans le miroir et faire changer les choses de bord. Je sais que ces joueurs sont très compétitifs, alors je ne m’inquiète pas avec l’aspect motivation. »

Dahlin, lui, admet ne pas avoir été « aussi motivé » cette saison. « Tu veux régler tous les problèmes dès maintenant et parfois, ce n’est pas bon parce que tu dois relaxer. Tu dois jouer librement et utiliser tes habiletés. »

Le problème

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Tage Thompson

Qu’est-ce qui ne fonctionne pas chez les Sabres ? Voilà une bonne question. Il y a la baisse de productivité de plusieurs joueurs, entre autres Tage Thompson, qui ne cumule que 32 points en 45 matchs après une récolte de 94 points la saison dernière.

Surtout, l’équipe manque de constance. À titre d’exemple, le 13 février, elle battait les Kings de Los Angeles 7-0 ; deux jours plus tard, elle s’inclinait 4-0 face aux Panthers de la Floride. Pas une seule fois les hommes de Don Granato n’ont remporté trois victoires consécutives cette saison.

« Nous avons battu de très bonnes équipes, nous avons eu d’excellents matchs, puis nous arrivons dans des matchs que nous devrions gagner et nous perdons, a dit Okposo sans détour. Dans la LNH, c’est quelque chose qui revient te mordre. Tu te dois d’être prêt à jouer chaque soir et nous ne le sommes pas de façon constante cette saison. »

« De toute évidence, nous sommes une équipe super talentueuse et nous avons les outils, nous devons seulement les utiliser, a pour sa part mentionné Dahlin. Il y a plusieurs matchs où nous avons battu les meilleures équipes de la Ligue. […] Je dirais que c’est plus une question de mental et nous continuons d’apprendre parce que nous sommes encore la plus jeune équipe de la Ligue. »

Les Sabres tenteront mercredi de rebondir d’une défaite de 4-3 subie lundi contre les Ducks d’Anaheim. Le Canadien devra se méfier de Jeff Skinner, qui a inscrit 14 points à ses quatre dernières rencontres face au CH, même si, a dit le principal intéressé en matinée, « c’est parfois juste une question de chance ».