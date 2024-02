(Buffalo) Les prochains adversaires du Canadien de Montréal au Centre Bell mercredi traversent des moments très difficiles.

John Wawrow Associated Press

Il y a une semaine, après que les Sabres de Buffalo eurent encaissé deux défaites consécutives de 3-1 au retour de leur semaine de congé, le défenseur Rasmus Dahlin refusait d’envisager que l’inconstance de son équipe allait mener au naufrage des siens. Il estimait plutôt que les Sabres avaient encore beaucoup de temps devant eux pour relancer la course aux séries éliminatoires dans l’Association Est.

« Dans ma tête, je ne réfléchis pas comme vous, les gars, a dit Dahlin, en s’adressant aux journalistes, en rappelant au passage qu’il restait encore 31 matchs au calendrier régulier. Nous ne pouvons nous attarder au portrait d’ensemble. Ici, si nous commençons à faire ça, alors les choses tourneront mal. »

Une semaine plus tard, à l’aube d’un duel contre le Tricolore, les chances des Sabres (27-27-4) de participer aux séries éliminatoires semblent encore plus minces, surtout après avoir partagé les honneurs de leurs quatre derniers matchs à la suite d’une défaite de 4-3 subie contre les Ducks d’Anaheim lundi. La formation new-yorkaise, qui est maintenant à 12 points d’une place en séries, peut encore espérer « faire le détail », mais il est beaucoup plus réaliste de croire qu’elle sera exclue de la danse printanière pour une 13e saison d’affilée.

Il ne reste qu’un mince espoir des grandes attentes que les Sabres entretenaient en septembre, lorsque leur directeur général Kevyn Adams avait déclaré que la fenêtre d’opportunités de son équipe était maintenant ouverte.

Le jeune noyau prometteur de l’équipe, qui avait orchestré une belle remontée en fin de saison en avril dernier pour terminer à seulement deux points d’une place en séries éliminatoires, s’est écrasé vers la mi-saison en 2023-24. Les Sabres n’ont signé deux victoires consécutives qu’en quatre occasions cette saison, et n’ont toujours pas savouré trois victoires d’affilée.

L’inconstance des Sabres est de plus en plus visible, d’un match à l’autre. La semaine dernière, ils ont écrasé les Kings de Los Angeles 7-0 avant d’être blanchis 4-0 par les Panthers de la Floride. En décembre, les Sabres ont été malmenés 9-4 par les Blue Jackets de Columbus, mais ils ont rebondi 48 heures plus tard en humiliant les Maple Leafs de Toronto 9-3.

Les Sabres éprouvent surtout des ratés à domicile, où ils compilent un dossier de 12-16-1 au total, et de 1-5 à leurs six derniers affrontements. Ils connaissent de lents débuts de match, et n’ont conclu la première période avec les devants qu’à 11 reprises cette saison – la deuxième pire équipe du circuit Bettman à ce chapitre.

Les blessures ont eu leur rôle à jouer, certes, mais elles n’expliquent pas à elles seules les déboires des Sabres. Plusieurs joueurs ont admis en cours de route qu’ils étaient à la recherche d’une identité, et qu’ils avaient de la difficulté à composer avec la pression liée aux attentes.

« Nous jouions plus librement, sans retenue, a expliqué l’attaquant Dylan Cozens, à propos de la saison dernière. En entamant cette saison-ci, nous savions que notre principal objectif était d’atteindre les séries éliminatoires. Et quand nous avons réalisé que nous n’étions pas en position d’atteindre notre objectif – ce qui est le cas présentement –, et bien l’ambiance (dans le vestiaire) change un petit peu et nous commençons à ressentir de la frustration. »

Avec La Presse Canadienne