(Pittsburgh) Il serait sans doute exagéré d’avancer que les Penguins de Pittsburgh n’ont pas le choix de remporter leur duel de jeudi soir contre le Canadien. Ça les aiderait quand même beaucoup.

En cette saison très en dessous de leurs attentes, et pris au cœur d’une vilaine séquence d’une seule victoire en six matchs, Sidney Crosby et ses amis sont « dus », aurait-on dit à une autre époque. Leur entraîneur-chef, Mike Sullivan, a même affirmé que ses hommes sont « en mode séries », eux qui tentent de grappiller chaque point disponible pour s’approcher, justement, d’une place en séries éliminatoires.

« On sait où il en sont dans leur saison », a reconnu Martin St-Louis, dont l’équipe n’arrive pas exactement dans la ville de l’acier dans les meilleures dispositions.

Non seulement le Canadien a lui aussi remporté un seul de ses six derniers matchs, mais il affrontera les Penguins en ayant joué la veille.

Si cette situation est relativement anecdotique dans la vie de toutes les équipes de la ligue, elle constitue un problème pour le Tricolore cette saison. Les Montréalais présentent en effet une fiche de 1-9-0 dans un deuxième match en deux soirs, le pire rendement du circuit dans ces circonstances.

La différence, sur le plan statistique, est saisissante. Lorsqu’il n’a pas de jour de repos entre deux matchs, le CH marque en moyenne un but de moins et en accorde un de plus que lorsqu’il profite d’une pause d’au moins une journée.

Buts marqués avec repos : 2,93

Buts marqués sans repos : 2,00

Buts accordés avec repos : 3,35

Buts accordés sans repos : 4,30

Malgré cet état de fait, Martin St-Louis n’a pas apporté de modifications à la préparation de ses joueurs avant un doublé.

« On ne change pas notre game, a-t-il insisté. Il faut amener ta meilleure game et ne pas te laisser contrôler par ton cerveau qui te dit que tu es fatigué. »

Autrement, il souhaite poursuivre à Pittsburgh la lancée amorcée par la performance de mercredi face aux Sabres de Buffalo. Un match « qui aurait pu aller des deux bords », a-t-il rappelé, et dans lequel il a vu ses ouailles démontrer « beaucoup de positif ».

« Il faut corriger de petits détails, a-t-il ajouté. On continue, et on essaie de trouver notre constance dans les choses sur lesquelles on travaille. »

La formation du Canadien restera inchangée en attaque et en défense ; Michael Pezzetta et Johnathan Kovacevic sauteront donc leur tour pour un deuxième match de suite.

Devant le filet, Cayden Primeau obtiendra un rare départ, lui qui n’a pas joué depuis qu’il a blanchi les Ducks d’Anaheim il y a neuf jours. Il avait alors repoussé seulement 13 rondelles.

PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Cayden Primeau

« Ce soir, il va sûrement avoir plus de travail, a prédit St-Louis. Mentalement, il est à la bonne place. Il ne dispute pas beaucoup de matchs, mais il est alerte à l’entraînement. »

Le même Primeau amorcera par ailleurs une huitième rencontre sur la route cette saison, ce qui constitue les deux tiers de ses 12 départs. Cette situation ne s’inscrit pas dans une stratégie particulière, a mentionné l’entraîneur-chef, qui l’attribue au hasard.

Tristan Jarry défendra le filet des Penguins. L’attaquant Noel Acciari pourrait quant à lui revenir au jeu après avoir raté six matchs en raison d’une commotion cérébrale. Son entraîneur décidera de sa présence au moment de la rencontre.