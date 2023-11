Alex Newhook (15) a obtenu un cinquième point en trois matchs mercredi à Anaheim, dont le but gagnant.

Alex Newhook a marqué deux fois, mercredi soir à Anaheim, cinq points à ses trois derniers matchs, pour porter sa fiche à 12 points en 19 rencontres. À ce rythme, ce jeune homme de 22 ans obtiendrait 52 points, un sommet en carrière. S’il semble établi qu’il est plus efficace à l’aile, il cimente tranquillement sa place au sein du premier trio.

Repêché au 16e rang en 2019, une place derrière Cole Caufield, il s’approche aussi à seulement trois points de celui-ci, avec un but de plus, sans pour autant participer à la première vague de supériorité numérique.

Pour certains, le Canadien a payé cher pour l’obtenir en offrant des choix de premier et deuxième tour et le jeune Gianni Fairbrother. L’évocation d’un choix de premier tour frappe l’imaginaire, mais un 31e choix au total est loin d’avoir la valeur d’un choix dans le top 10, ou même d’un choix dans le top 15. Le taux de succès d’un 37e choix au total, au deuxième tour, est encore plus mince.

Entre le 25e et le 40e rang, les chances de mettre la main sur un joueur établi sont minces. Selon les données, une équipe de la Ligue nationale aurait 3 % d’occasions de dénicher une vedette en repêchant entre le 31e et le 45e rang. Le taux passe à 30 % pour un joueur régulier de la LNH. Prenons les choix du Canadien dans ces eaux-là entre 2012 et 2018.

2018

35 e Jesse Ylönen

Jesse Ylönen 38e Alexander Romanov

2017

25e Ryan Poehling

2015

26e Noah Juulsen

2014

26e Nikita Scherbak

2013

25 e Michael McCarron

Michael McCarron 34 e Jacob De La Rose

Jacob De La Rose 36e Zachary Fucale

2012

33e Sebastian Collberg

Sur neuf joueurs, seul Romanov appartient à un top 4 défensif ou à l’un des trois premiers trios. Est-ce attribuable aux insuccès du Canadien au repêchage ? Élargissons alors l’échantillon à toutes les équipes de la LNH avec les choix entre le 31e et 37e choix inclusivement, lors de cinq cuvées prises au hasard, entre 2018 et 2014 inclusivement.

2018

31 e Alexander Alexeyev

Alexander Alexeyev 32 e Mattias Samuelsson

Mattias Samuelsson 33 e Jonatan Berggren

Jonatan Berggren 34 e Serron Noel

Serron Noel 35 e Jesse Ylönen

Jesse Ylönen 36 e Jared McIsaac

Jared McIsaac 37e Jett Woo

2017

31 e Kim Kostin

Kim Kostin 32 e Conor Timmins

Conor Timmins 33 e Kole Lind

Kole Lind 34 e Nicolas Hague

Nicolas Hague 35 e Isaac Ratcliffe

Isaac Ratcliffe 36 e Jesper Boqvist

Jesper Boqvist 37e Marcus Davidsson

2016

31 e Egor Korshkov

Egor Korshkov 32 e Tyler Benson

Tyler Benson 33 e Rasmus Aplund

Rasmus Aplund 34 e Andrew Peeke

Andrew Peeke 35 e Jordan Kyrou

Jordan Kyrou 36 e Pascal Laberge

Pascal Laberge 37e Libor Hajek

2015

31 e Jeremy Roy

Jeremy Roy 32 e Christian Fischer

Christian Fischer 33 e Mitchell Stephens

Mitchell Stephens 34 e Travis Dermott

Travis Dermott 35 e Sebastian Aho

Sebastian Aho 36 e Gabriel Gagne

Gabriel Gagne 37e Brandon Carlo

2014

31 e Brendan Lemieux

Brendan Lemieux 32 e Jayce Hawryluk

Jayce Hawryluk 33 e Ivan Barbashev

Ivan Barbashev 34 e Mason McDonald

Mason McDonald 35 e Dominik Masin

Dominik Masin 36 e Thatcher Demko

Thatcher Demko 37e Alex Nedeljkovic

Le premier réflexe sera d’évoquer Sebastian Aho, un vol au 35e rang en 2015, le centre numéro un des Hurricanes de la Caroline depuis déjà plusieurs saisons. On y retrouve aussi le gardien numéro un des Canucks, Thatcher Demko, l’un des meilleurs attaquants des Blues, Jordan Kyrou, 73 points, dont 37 buts l’an dernier, Ivan Barbashev, fumant en séries avec les Golden Knights de Vegas, et Brandon Carlo, quatrième défenseur des Bruins depuis de nombreuses saisons, et Mattias Samuelsson, des Sabres, et Nicolas Hague, des défenseurs semblables à Carlo.

Regardons les probabilités maintenant. Il s’agit de sept joueurs de premier plan sur 35 choix, un taux de succès de 20 % à peine, mais de seulement trois vedettes, pour un taux de seulement 9 %.

Par ailleurs, 19 de ces choix ont disputé moins de 100 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Vos chances de repêcher un joueur marginal ou de la Ligue américaine sont donc de l’ordre de 54 %. Vingt-huit de ces 35 choix n’appartiennent pas à l’un des trois premiers trios, un top 4 défensif ou un poste de premier gardien dans la LNH.

Faites le calcul. On vous offre un jeune attaquant de 21 ans repêché dans le top 16 quatre ans plus tôt. Ce garçon appartient à la Ligue nationale depuis deux ans, mais n’a pas répondu aux attentes d’une puissance, l’Avalanche du Colorado. Il a néanmoins connu deux saisons de 30 points ou plus avant d’atteindre 22 ans.

Vous possédez deux billets de tirage. Les deux vous offrent chacun 20 % de mettre la main sur un joueur appartenant à l’un des trois premiers trios ou quatuors défensifs, mais seulement 9 % de dénicher une vedette. Contre Newhook. Le faites-vous ?

Makar remporte la première manche

PHOTO RON CHENOY, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Cale Makar

Cale Makar n’allait pas laisser Quinn Hughes s’échapper si facilement avec le titre des compteurs chez les défenseurs. Makar a obtenu deux points mercredi en 24 : 36 d’utilisation, un point de plus que Quinn Hughes, employé plus de 27 minutes par Rick Tocchet, et l’Avalanche a vaincu les Canucks 5-2.

Deux des trois premiers compteurs de la LNH sont désormais des défenseurs, Hughes avec 31 points en 20 rencontres et Makar avec 29 points, mais en 18 rencontres. Seul intrus du top 3, le coéquipier de Hughes, J. T. Miller, avec 30 points.

On parle aussi de deux défenseurs de 6 pieds ou moins, repêchés au quatrième rang en 2017 dans le cas de Makar et au septième rang en 2018 pour Hughes parce que les premiers à choisir n’ont peut-être pas osé prendre un défenseur de petite taille.

En passant, Jonathan Drouin a obtenu deux points dans ce match, en un peu plus de 13 minutes de jeu. Il a désormais 5 points en 16 parties.