(Anaheim) Une fois la dernière sirène entendue, mercredi soir à Anaheim, Samuel Montembeault s’est mis à afficher son plus grand sourire, celui des grands soirs.

Pourquoi ? Pour plusieurs raisons, dont celle-ci : « J’ai vu Carey en faire assez souvent, des comme ça… »

Des comme ça, ça renvoie à un énorme arrêt de la mitaine, en particulier celui réussi en milieu de troisième période contre Frank Vatrano. Une pièce d’anthologie, que l’on va voir et revoir au cours des prochains jours sur tous les écrans.

Ça, et plusieurs autres petits miracles comme ça, sont la raison principale de cette victoire du Canadien, mercredi soir à Anaheim, par la marque de 4-3 face aux Ducks.

« Il est venu me parler après ça, a ajouté Montembeault au sujet de Vatrano. Je le connais, j’ai joué avec lui en Floride avec les Panthers… mais bon, il m’a eu ensuite avec un bon lancer ! »

Ce troisième but des Ducks n’aura pas fait mal au final, mais ça aurait pu mal virer. Encore une fois, le Canadien a permis à un club moyen (le Canadien en est un aussi, sans doute, mais on s’égare) de s’accrocher et de combler deux fois des retards de deux buts.

Mais il y a eu Montembeault, encore, pour dire non très souvent.

« Il été incroyable, a répondu Alex Newhook sans hésiter. Il a réussi peut-être déjà deux des meilleurs arrêts de l’année ! Pour nous, c’est plaisant de voir ça. Un gardien qui fait des arrêts comme ça, ça inspire le reste du groupe, tout le monde est debout sur le banc quand ça arrive. Ce sont des arrêts comme ça qui donnent de l’énergie à une équipe. »

Comme la vie est parfois faite de jolis hasards, le gardien du Canadien a offert ce superbe spectacle—30 arrêts en tout, souvent des très difficiles—alors que huit clubs de la LNH avaient dépêché des dépisteurs sur place. Ça inclut les Oilers d’Edmonton, qui ont besoin d’un gardien comme un poisson a besoin d’eau.

PHOTO RYAN SUN, ASSOCIATED PRESS Mike Matheson

Ce n’est pas le moment de partir des rumeurs et de lancer des noms dans les airs, ce qui est bien trop facile à faire, mais mine de rien, il y a des clubs à la limite du désespoir qui vont commencer à s’intéresser au Canadien et à ses trois gardiens.

« Ce n’est pas une situation facile pour eux, mais je pense que tous les trois font vraiment du bon travail, a noté le défenseur Mike Matheson. Ils sont là pour nous quand on en a besoin, et c’est sûr que Samuel a fait ça pour nous encore (mercredi soir). C’était pas un match parfait du tout de notre part, mais c’est bien d’obtenir cette victoire. Ça va nous aider avec la confiance. »

Le bout de la confiance sera important pour le reste de ce voyage en Californie—il reste des arrêts à San Jose et Los Angeles—, parce que le Canadien aurait intérêt à enfiler quelques victoires pour maintenir encore un peu le rêve d’une course pour une place en séries, si tel scénario se peut encore.

De telles performances du gardien sont magnifiques, mais il ne faudrait pas que ça devienne une habitude que de se fier aux miracles devant le filet.

PHOTO KIRBY LEE, USA TODAY SPORTS Kaiden Guhle

Après tout, c’est un peu ce que ce club-là fait depuis longtemps. Depuis la mitaine de Carey Price.

« Ce fut un bon match de ma part, j’ai fait de bons arrêts, a ajouté Montembeault de manière modeste en fin de soirée. Mais les gars sont allés chercher des buts aux bons moments. Je dirais que ça fait du bien de commencer ce voyage du bon pied… »

En hausse Samuel Montembeault Sans son brio, le Canadien n’aurait jamais été dans ce match.

En baisse Sean Monahan C’est vraiment difficile pour lui récemment ; aucun tir au but mercredi soir à Anaheim.

Le chiffre 3 Un match de 3 points (2 buts, 1 aide) pour Mason McTavish, qui a été un problème pour le Canadien pendant toute la soirée.

Dans le détail

Soir de première pour Struble

On présume que Jayden Struble va se souvenir longtemps de ce 22 novembre 2023 à Anaheim, parce que c’est ici qu’il a disputé son premier match dans la LNH. Le défenseur de 22 ans, un choix de deuxième tour du Canadien au repêchage de 2019, a passé les quatre dernières saisons avec l’Université Northeastern, avant de débarquer chez le Rocket à Laval et enfin, avant d’être rappelé par le Canadien plus tôt cette semaine, afin de remplacer Jordan Harris dans la formation. Il a pu prendre part à ce match pendant que ses parents et ses frères étaient dans les gradins, juste pour le voir jouer. « Tu arrives sur la glace et tu vois des gars que tu regardais à la télé, alors c’est un peu intimidant, a noté le jeune défenseur en fin de soirée. Mais une fois que tu es dans le match, ça va. »

Un troisième match pour Luneau

Contrairement à Struble, le défenseur québécois Tristan Luneau n’en était guère à un premier match dans la LNH en ce mercredi soir à Anaheim. En fait, le jeune homme de 19 ans en était à son troisième match dans la ligue, mais il s’agissait surtout de son premier face au Canadien, le club de son enfance. On peut croire que Luneau va se souvenir de cette soirée-là lui aussi ; il a profité du moment pour récolter son premier point dans la LNH, une passe sur le but de Mason McTavish, lors de la deuxième période de jeu. Reste à voir si les Ducks vont le garder ici ou bien le retourner plus tard à son club junior, à Gatineau.

Rien pour Ylonen et Pezzetta en troisième

On se demande si Jesse Ylonen et Michael Pezzetta ont aimé le spectacle lors de la troisième période mercredi soir, parce qu’ils avaient sans doute les meilleurs sièges dans la place. En effet, ces deux attaquants ont passé la dernière période à sécher sur le banc, sans effectuer une seule présence sur la glace. Pezzetta a conclu le match avec seulement 6 : 49 de temps de jeu, et Ylonen avec seulement 7 : 23 de temps de jeu.