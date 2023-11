(Anaheim) Il ne s’attendait pas à être ici, en tout cas pas tout de suite, mais il y est.

Lui, c’est Jayden Struble, et le « ici » renvoie à la Ligue nationale de hockey, et dans ce cas précis, à Anaheim. Car c’est ici, mercredi soir, que ce défenseur de 22 ans va prendre part à son premier match dans la ligue.

Struble, un choix de deuxième tour du Canadien au repêchage de 2019, a passé les quatre dernières saisons avec l’Université Northeastern, avant de débarquer chez le Rocket à Laval.

On présume qu’il est heureux, en plus que ses parents et ses frères seront dans la place pour le voir jouer.

Je veux jouer de manière physique, bien bouger sur la glace. Je veux être dur à affronter et on verra où ça va aller par la suite… Je travaille depuis le début de la saison sur mon jeu, et je veux être compétitif à chaque jour, en espérant que de bonnes choses vont arriver. Jayden Struble

Son arrivée dans la formation visera à combler la perte de Jordan Harris, blessé.

L’entraîneur Martin St-Louis tentera aussi de relancer son club en brassant un peu les cartes, entre autres avec un nouveau premier trio, qui sera composé de Nick Suzuki, Brendan Gallagher et Alex Newhook. Rappelons que le Canadien arrive à Anaheim sur une mauvaise série de quatre défaites.

C’est Samuel Montembeault qui sera devant le filet.