Le Rocket s’incline 4-3 en prolongation et subit une 3 e défaite de suite

(Rochester) Jiri Kulich a fait scintiller la lumière rouge lors d’un jeu de puissance en prolongation pour les Americans de Rochester et le Rocket de Laval a subi une troisième défaite de suite, cette fois au compte de 4-3, mercredi.

La Presse Canadienne

Chassé pour un geste d’obstruction alors que Zach Metsa s’amenait seul devant Jakub Dobes, Sean Farrell a vu Kulich inscrire son 11e but de la saison pour mettre un terme au match.

Le Rocket demeure ainsi au dernier rang de la section Nord en vertu d’une fiche de 5-9-2. Dobes a effectué 31 arrêts, tandis que l’ancien du Canadien de Montréal Dustin Tokarski a été mis à l’épreuve 41 fois à l’autre bout de la patinoire.

Agacé par la décision des arbitres, Xavier Simoneau a écopé d’une inconduite de partie après la rencontre. La table est donc mise pour le cinquième duel de la saison entre les deux clubs, qui aura lieu à Rochester vendredi.

Le Québécois Alex-Olivier Voyer a été le premier buteur du match, touchant la cible après 12 : 31 de jeu en première période. Bien placé dans l’enclave, il a profité d’une passe de Riley Kidney pour effectuer un tir sur réception.

Jamais repêché, Voyer a inscrit son premier filet de la campagne à son deuxième match avec le Rocket. Il avait amorcé la saison avec les Lions de Trois-Rivières, avec lesquels il a totalisé deux buts et 10 points en 11 matchs.

Joel Armia a ensuite doublé l’avance des visiteurs 4 : 48 plus tard lorsqu’il s’est échappé en infériorité numérique. Le Finlandais marquait dans un deuxième match de suite, lui qui compte six buts et neuf points en huit parties dans la Ligue américaine.

Ayant lui-même inscrit ses deux buts à court d’un homme cette saison, Justin Richards a profité d’une échappée avec 59 secondes à écouler au premier vingt pour inscrire son premier filet à égalité numérique de la rencontre. Il réduisait ainsi l’écart de moitié.

Son coéquipier Brandon Biro a créé l’égalité avec un tir de la pointe, en début de deuxième.

Couvrant son coéquipier Nicolas Beaudin, qui s’était lancé à l’attaque, l’attaquant Joshua Roy a été complètement déjoué par le maniement de rondelle de Viktor Neuchev en troisième période.

La recrue russe des Americans en a profité pour donner les devants à son équipe pour la première fois du match avec son deuxième but en Amérique du Nord.

Plutôt que de s’apitoyer sur son sort, Beaudin a retroussé ses manches et a ramené une nouvelle fois les deux équipes sur un pied d’égalité 2 : 30 plus tard en profitant d’un long retour de lancer. C’était son premier but de la campagne en sept matchs.

Nathan Légaré aurait pu faire la différence lors de la dernière minute en temps réglementaire, mais son tir en échappée a atteint le poteau.

Le Rocket était privé des défenseurs Jayden Struble – qui devait amorcer en fin de soirée son premier match dans la LNH – et Mattias Norlinder, tous deux rappelés par le Canadien en vue de son voyage en Californie.

Struble, qui a effectué un retour au jeu samedi avec le Rocket après avoir purgé une suspension de trois rencontres, avait été l’un des meilleurs joueurs du Rocket dans un revers de 6-3 contre les Comets d’Utica.

Pendant que ses coéquipiers tentaient tant bien que mal de puiser dans leurs dernières réserves d’énergie dans ce cinquième match en sept jours, Struble avait brillé avec deux aides.