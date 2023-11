(Utica) Le Rocket de Laval a offert une résistance honorable mais il s’est tout de même incliné 6-3 face aux Comets d’Utica samedi soir au Adirondack Bank Center.

La Presse Canadienne

Timur Ibragimov a brisé l’égalité de 3-3 avec son deuxième but du match à 9 : 01 de la troisième période. L’autre vedette de cette victoire des Comets a été le Québécois Samuel Laberge, qui a récolté un but et deux aides.

Shane Bowers a également déjoué Strauss Mann, qui a bloqué 26 rondelles et qui n’est pas à blâmer.

Filip Engaras et Santeri Hatakka ont ajouté des buts dans un filet désert tard en troisième période.

Dans la défaite, Joel Armia et Nathan Légaré, tous deux en désavantage numérique, ont déjoué Isaac Poulter.

Le défenseur Logan Mailloux, tôt au deuxième vingt, a ajouté son quatrième de la saison. Depuis le 1er novembre, soit en huit matchs, Mailloux totalise deux buts et cinq aides.

Armia a ajouté une aide tandis que le défenseur Jayden Struble, de retour avec l’équipe après une suspension de trois matchs, a récolté deux aides pour le Rocket, qui a dirigé 29 tirs vers Poulter.

Le Rocket a donc complété une lourde séquence de cinq matchs en sept jours avec trois gains et deux défaites.

Blessés vendredi soir, les attaquants Mitchell Stephens (bas du corps) et Philippe Maillet (haut du corps) n’ont pas accompagné leurs coéquipiers à Utica.

Aussi, l’équipe avait annoncé samedi matin que Lias Andersson, un autre attaquant, sera au rancart pour une période de six à huit semaines à cause d’une blessure au bas du corps.

Le Rocket poursuivra son long périple de six parties à l’extérieur de son domicile en jouant deux matchs contre les Americans de Rochester mercredi et vendredi prochain.

Une escale à Syracuse, samedi prochain, attend aussi les hommes de Jean-François Houle.

Un premier vingt respectable

Quand une équipe dispute un cinquième match en sept soirs, que ce match commence à 19 et que les joueurs sont arrivés à leur destination à 4 h, on peut se demander comment ils vont se comporter en première période et jusqu’à quel point ils auront de l’énergie.

Or, la formation lavalloise s’est relativement bien tirée d’affaires, même si elle accusait un recul d’un but après 20 minutes et qu’elle avait obtenu deux fois moins de tirs que ses rivaux – six contre 12.

En fait, c’est le Rocket qui a ouvert la marque pendant une punition à Jan Mysak quand Armia a complété un jeu de Struble – de retour avec l’équipe après avoir complété une suspension de trois matchs – à 3 : 03.

Struble a d’abord gagné une bagarre pour la rondelle le long de la rampe sur le flanc gauche dans sa zone et est parvenu à lancer une poussée à deux contre un avec Armia.

Après être entré profondément en zone adverse, Struble a effectué une passe précise à Armia qui n’a pas manqué sa chance.

Bowers a créé l’égalité environ quatre minutes plus tard, après une bourde du défenseur Mattias Norlinder profondément dans son territoire.

Laberge a ensuite donné l’avance aux Comets avec un peu moins de six minutes à jouer à l’engagement grâce à un but confirmé par reprise vidéo plusieurs dizaines de seconde après que la rondelle eut bafoué Mann.

Encore en infériorité

Armia a obtenu son deuxième point de la soirée après seulement 37 secondes jeu au deuxième vingt lorsque Mailloux a surpris Poulter d’un tir de la pointe droite.

La formation lavalloise a trouvé le moyen de prendre l’avance pour la deuxième fois du match, et là encore elle l’a fait à court d’un homme.

Cette fois, c’est Légaré qui a inscrit ce but à la suite d’une superbe pièce de jeu individuelle.

Avant la fin de la période, Ibragimov a ramené les deux clubs à la case de départ en faisant dévier un tir de Laberge.

Ibragimov a remis ça en milieu de troisième période après une bourde du défenseur Brady Keeper profondément dans son territoire.

Malgré du travail acharné, les joueurs du Rocket n’ont pas été en mesure de revenir au score.