(Laval) Un but de Mitchell Stephens avec un peu plus de sept minutes à jouer en troisième période a été le fait marquant d’une explosion de six buts sans riposte et permis au Rocket de Laval de renverser les Senators de Belleville 6-4 mercredi soir à la Place Bell.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

Après avoir reçu la rondelle du défenseur Tobie Bisson, Stephens a battu de vitesse un rival le long de la rampe sur le flanc gauche, a contourné le filet à toute vitesse avant de glisser la rondelle dans le but avant l’intervention du défenseur Dillon Heatherington.

Si Stephens a joué les héros, Brandon Gignac a été la vedette du Rocket avec une performance d’un but et deux aides.

Olivier Galipeau, William Trudeau et Sean Farrell ont également marqué pour la formation lavalloise, qui a dirigé 40 tirs vers le gardien Leevi Merilainen, dont 32 à compter du deuxième vingt. Stephens et Farrell ont ajouté une aide chacun.

Bisson a ajouté un filet d’assurance avec un peu plus de quatre minutes à jouer au temps réglementaire.

Bokondji Imama, Graham McPhee, Angus Crookshank et Zack Ostapchuk ont touché la cible pour les Senators au premier vingt à l’aide de 14 tirs contre Jakub Dobes.

Celui-ci a laissé sa place à Strauss Mann au début de la période médiane. En relève, Mann a réalisé 14 arrêts.

La semaine chargée du Rocket se poursuivra vendredi soir, à domicile, avec la seule visite cette saison des Phantoms de Lehigh Valley, le club-école des Flyers de Philadelphie.

Du jeu mou

Mou, nonchalant, sans grande conviction, appelez-ça comme vous voulez ; voilà à quoi a plus souvent qu’autrement ressemblé le jeu des patineurs du Rocket en première période. Avec comme résultat un déficit de trois buts après les 20 premières minutes.

En l’espace de 44 secondes, Matthew Boucher a gagné deux batailles profondément en zone lavalloise, et chaque fois ses efforts ont mené à des buts, ceux d’Imama, à 4 : 22, et de McPhee.

Moins de 10 minutes plus tard, alors que le Rocket bénéficiait d’un avantage numérique, Crookshank a battu Logan Mailloux de vitesse et a déjoué Dobes lors d’une échappée pour porter la marque 3-0.

Ostapchuk a ajouté un but en avantage numérique pour les visiteurs avant que Gignac ne fasse de même pour le Rocket en frappant son propre retour au vol, avec 1 : 14 à jouer au premier vingt.

Ce but de Gignac allait être le prélude d’une deuxième période beaucoup plus vigoureuse de la part des joueurs du Rocket.

Ils ont limité les Senators à sept tirs sur Mann, en ont amassé le double et ont coupé l’avance des visiteurs à un seul but en marquant deux fois en 21 secondes à mi-chemin de l’engagement.

Gignac a d’abord servi une belle passe à Galipeau qui a battu Merilainen grâce à un tir sur réception au terme d’une poussée à deux contre un.

Trudeau a enchaîné d’un tir des poignets de la ligne bleue qui paraissait inoffensif, mais que le gardien des Senators n’a probablement pas vu, à cause de la dense circulation devant son filet.

Le Rocket a réussi à ramener le duel à la case de départ dès la 31e seconde de jeu du troisième vingt lorsque Farrell a capitalisé vers la fin d’une supériorité numérique qui avait commencé dans les derniers moments de la deuxième période.

Sur la séquence, Gignac a récolté son troisième point de la soirée.

Moins d’une minute plus tard, Mann a maintenu la marque à 4-4 en réalisant ce qui était alors son arrêt le plus important du match.

Il s’est dressé tel un mur devant Josh Currie, qui s’était présenté seul devant lui après avoir volé la rondelle à Trudeau près de la ligne bleue du Rocket.

Le score allait rester ainsi jusqu’à ce que Stephens ne soulève les partisans du Rocket avec un but de toute beauté.