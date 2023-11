(Montréal) L’idée n’est pas de continuellement frapper sur le même clou, mais il est évident que plusieurs joueurs du Rocket de Laval, à leur cinquième match en sept jours, pompaient l’huile samedi soir sur la glace du Adirondack Bank Center. Ce n’était pas le cas du défenseur Jayden Struble pour une raison bien simple.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

Struble effectuait sa rentrée au sein de la formation lavalloise face aux Comets d’Utica après avoir campé le rôle de spectateur depuis lundi à cause d’une suspension. Or, il a possiblement été le meilleur joueur du Rocket dans le revers de 6-3.

Struble a obtenu des mentions d’aide sur les buts de Joel Armia et de Nathan Légaré, tous deux inscrits en désavantage numérique. Aussi, il a été visible dans toutes les facettes du jeu et dans toutes les zones, décochant même trois tirs vers le gardien Isaac Poulter.

« Ça démontre la différence entre un gars qui est fatigué et un gars qui est frais », a résumé l’entraîneur-chef Jean-François Houle.

« Il n’a pas joué pendant trois matchs à cause de sa suspension et il avait des jambes ce soir [samedi]. Il a joué un très bon match, il était physique, il a fait de bonnes passes. Je suis très content pour Jayden », a analysé Houle.

Cela dit, il ne faut pas nécessairement supposer que la prestation de Struble, samedi soir, s’explique uniquement par le fait qu’il était reposé. C’est peut-être davantage une continuité.

« Je pense qu’il y a beaucoup de positif qui sort de ses matchs. Il fait de bonnes passes, il y a beaucoup moins de revirements que d’autres défenseurs. Pour nous, il est une valeur sûre présentement et il joue très bien », a souligné l’entraîneur-chef du Rocket.

Struble avait d’autant plus hâte de faire sa part qu’il avait vu ses coéquipiers se battre avec ardeur lors des trois parties qu’il a ratées.

Après un gain de 5-2 qui n’avait jamais vraiment fait de doute à Winnipeg lundi, le Rocket a enchaîné avec une spectaculaire victoire de 6-4 contre les Senators de Belleville, mercredi, après que l’équipe eut concédé les quatre premiers buts du match.

Enfin, vendredi soir, la formation lavalloise a presque réussi à renverser la vapeur en fin de match contre les Phantoms de Lehigh Valley avant de s’incliner 3-2 à la Place Bell.

« Sachant que les gars se sont battus toute la semaine et que j’avais des jambes fraîches, je savais que je devais sortir et essayer d’offrir quelque chose aux gars », a expliqué Struble après la partie de samedi.

« Globalement, ç’a été un bon match. J’ai le sentiment d’avoir joué avec ardeur. Comme je l’ai mentionné, je voulais simplement donner tout ce que je pouvais. »

L’équipe progresse mais…

Le Rocket a connu une bonne semaine avec trois victoires en cinq matchs, en dépit de ce calendrier chargé et d’un nombre important de joueurs blessés.

Mais malgré ce bilan positif au cours des sept derniers jours, le Rocket (5-9-1) se retrouve de nouveau au dernier rang de la section Nord de la Ligue américaine.

La position de l’équipe au classement est d’autant plus précaire qu’elle a joué plus de matchs que les six autres formations qui composent la section.

« On est correct, mais c’est dur sur le moral quand tu regardes le classement », a reconnu Houle après le match de samedi.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE L’entraîneur-chef du Rocket, Jean-François Houle

« Tu joues quand même assez bien et tu es encore dans les bas-fonds. On a plusieurs blessures à des joueurs très clés. C’est sûr que ce n’est pas facile. On espère que des joueurs qui sont blessés vont revenir cette semaine. »

Malgré la fiche déficitaire de son équipe, Houle a insisté sur un certain nombre de points positifs.

« Je pense qu’on s’en va dans la bonne direction », a-t-il répondu lorsqu’il a été invité à dresser un bilan de la situation actuelle.

« Je pense qu’on s’est amélioré jusqu’à maintenant. Nos jeunes joueurs démontrent qu’ils apprennent. Pour nous, c’est important. C’est sûr que rester en santé va être important parce que sinon, il faudra utiliser beaucoup de joueurs qui ne seront pas dans les bonnes chaises. Mais j’aime notre progression. Remporter plus de matchs, c’est sûr que ce serait plaisant pour le moral de l’équipe. »