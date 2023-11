Le Canadien Les gardiens ont sauvé le mois d’octobre

La fiche de 5-2-2 du Canadien en octobre est, de l’avis général, une heureuse surprise. Surtout après que Kirby Dach fut tombé au combat après moins de deux matchs, on ne donnait pas cher de la Flanelle. Grâce à sa combativité, ce groupe aura donc réussi à déjouer les prédictions les plus pessimistes. Or, si le bolide semble en forme, quelques pépins se cachent sous le capot. Rapport d’inspection sur ce qui fonctionne… et ce qui fonctionne moins.