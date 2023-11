Tim Leiweke, président et directeur des opérations du Oak View Group (OVG)

Tim Leiweke a promis d’implanter une équipe de hockey au FirstOntario Centre d’Hamilton fraîchement rénové d’ici quelques années – mais ce ne sera pas un club de la LNH.

Tim Wharnsby La Presse Canadienne

L’ex-président et directeur des opérations de Maple Leaf Sports and Entertainment, aujourd’hui président et directeur des opérations du Oak View Group (OVG), a visité Hamilton jeudi pour offrir une mise à jour du plan de rénovation de 300 millions pour l’amphithéâtre âgé de 38 ans.

OVG a supervisé les récents travaux de revitalisation de 700 millions du Climate Pledge Arena de Seattle, le domicile du Kraken, et d’un milliard de l’UBS Arena, le domicile des Islanders de New York.

« Ça n’a rien à voir avec la LNH, a dit Leiweke. J’ai été très clair à ce sujet. Aucune équipe de la LNH ne s’installera ici maintenant. De façon plus réaliste, une équipe de la Ligue américaine de hockey a connu beaucoup de succès ici.

« Ce marché adore le hockey, et il mérite une concession qui portera fièrement le nom “Hamilton” à l’avant », a-t-il ajouté.

Sinon, une équipe de hockey junior pourrait toujours s’établir à Hamilton. Puisque les rénovations doivent être complétées d’ici l’automne 2025, les Bulldogs ont déménagé à Brantford pour les trois prochaines campagnes. La concession de la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL) dispose d’une clause de prolongation de son séjour dans la ville natale de Wayne Gretzky.

Mais voilà. Leiweke a analysé les chiffres et estime qu’environ 2,5 millions de personnes habitent le secteur du Golden Horseshoe, et qu’ils sont plus près du FirstOntario Centre que du Scotiabank Arena de Toronto ou du KeyBank Center de Buffalo.

« Je crois personnellement que si tu comptes sur un bassin de population de 8,5 millions de personnes dans la région métropolitaine de Toronto, et que le Scotiabank Arena est sollicité au-delà de sa capacité, alors il y a un besoin pour un marché secondaire, surtout dans le sud (de l’Ontario) où il y a un marché pour le hockey et la musique », a expliqué Leiweke.

« Nous sommes voisins avec le Scotiabank. Nous pouvons y être complémentaires. Nous ne serons pas nécessairement en compétition. Mais nous pourrons offrir de meilleures plages horaires puisque nous ne sommes pas sollicités de façon excessive », a-t-il poursuivi.

L’amphithéâtre, jadis appelé le Copps Coliseum, a ouvert ses portes en 1995. Son premier évènement d’envergure fut le Championnat du monde de hockey junior de 1986.

Mario Lemieux avait marqué son légendaire but sur une passe savante de Gretzky pour procurer la victoire au Canada contre la Russie à la Coupe Canada de 1987. Le Canada a décroché une autre coupe Canada au Copps Coliseum quatre ans plus tard.

Les Bulldogs de Hamilton, alors le club-école du Canadien de Montréal, ont remporté la coupe Calder en 2006-07, et les Bulldogs, le club de l’OHL, a été sacré champion du circuit junior ontarien en 2017-18, puis de nouveau en 2021-22.