(Laval) Xavier Parent a réussi un premier tour du chapeau dans la Ligue américaine et les Comets d’Utica ont défait le Rocket de Laval 4-1, mercredi soir, à la Place Bell.

Simon Servant La Presse Canadienne

Après avoir récolté six points en 14 matchs avec les Comets, l’an dernier, Parent connaît un bon début de saison avec huit points en six parties. Ses deux buts en 3 : 03 au deuxième tiers ont fait basculer le match.

Chase Stillman a inscrit un but et une mention d’aide pour les Comets (2-2-2), qui ont retrouvé le chemin de la victoire. Topias Vilen a participé à deux filets des siens.

Isaac Poulter s’est surtout signalé en première et en troisième période, terminant la rencontre avec 35 arrêts.

Jayden Struble a marqué son premier but en carrière dans la Ligue américaine, mais le Rocket (1-6-1) a tout de même encaissé un quatrième revers d’affilée.

Jakub Dobes a semblé plus à l’aise devant le filet des Lavallois, mais il a cédé trois fois en 24 lancers.

Il s’agissait du premier duel entre les deux équipes depuis les séries éliminatoires de la dernière saison. Les Comets avaient balayé le Rocket en deux matchs.

Deux buts qui font mal

On attendait la réaction du Rocket après s’être fait dominer pendant le week-end et il a répondu présent en début de match.

Joshua Roy et Riley Kidney ont notamment cogné à la porte au cours des huit premières minutes de jeu, mais Poulter a stoppé leur tentative ou la rondelle a glissé près de la ligne des buts sans la traverser.

Poulter a également frustré Roy lors d’une échappée avant de voir Dobes réaliser son plus bel arrêt aux dépens de Stillman, lors d’une montée à deux contre un.

La formation lavalloise a eu l’occasion d’amorcer la deuxième période avec le même aplomb, mais elle n’a pas réussi à en profiter lors d’une pénalité à Tyler Wotherspoon. En contrepartie, ç’a semblé énergiser les Comets.

Après que Dobes eut été incapable de capter un lancer avec sa mitaine, l’attaque des visiteurs est restée active. Topias Vilen a envoyé la rondelle au filet et Parent a sauté sur le retour pour la faufiler entre le poteau et la jambière droite de Dobes.

Les Comets ont doublé leur avance d’une façon similaire, trois minutes plus tard. Le tir de la pointe de Vilen a touché le bâton d’un joueur du Rocket avant de rebondir contre Dobes. Le retour est tombé sur la lame du bâton de Parent, qui a glissé le disque entre les jambières du gardien.

Cherchant à se créer du momentum, les hommes de Jean-François Houle ont eu deux autres occasions en supériorité numérique, mais les jeux ont souvent été télégraphiés.

Rien pour aider la cause de l’équipe locale, la rondelle a semblé rouler un peu plus en faveur de ses adversaires. À la 66e seconde du troisième vingt, le disque a touché le côté du filet de Dobes et il n’a pas été maîtrisé par le Rocket. Kyle Criscuolo a décoché un tir à bout portant et Stillman a saisi le retour pour enfiler l’aiguille.

Le Rocket a finalement pu célébrer, deux minutes et 29 secondes plus tard. Le travail de Brandon Gignac et de Xavier Simoneau a servi la cause de Struble, qui a décoché un lancer des poignets précis par-dessus la mitaine de Poulter.

Le gardien des Comets s’est ressaisi quelques minutes plus tard en frustrant Nolan Yaremko. Son équipe a ensuite réussi à protéger son avance et obtenir la victoire.