(Laval) On entend souvent dans le monde du sport qu’il faut apprendre à perdre avant de gagner. Le Rocket de Laval a l’impression d’avoir assez appris.

La saison n’est vieille que de huit matchs, mais le Rocket se trouve déjà dans une position difficile. Avec une seule victoire et trois points au compteur, il présente non seulement le pire dossier de l’Association Est, mais aussi le pire de la Ligue américaine de hockey.

Même lorsqu’elle joue du bon hockey, la formation lavalloise semble incapable d’obtenir un résultat positif. Sa défaite de 4-1 aux mains des Comets d’Utica, mercredi soir, en témoigne bien.

Les hommes de Jean-François Houle ont dominé leurs adversaires 36-25 au chapitre des tirs, mais ils ont manqué de finition – notamment lors de quatre avantages numériques –, en plus de frapper quelques poteaux.

Le Rocket (1-6-1) refuse de sonner l’alarme, mais il a hâte que le vent tourne et que la chance se mette de son côté.

« Si nous jouons comme (mercredi soir) pour le reste de la saison, c’est sûr que les victoires vont venir. Je pense que nous méritions de gagner. Nous avons amené des rondelles au filet et les bonds favorables vont venir sous peu », a déclaré l’attaquant Brandon Gignac après le revers de son club.

Les mines sont évidemment basses dans le vestiaire de l’équipe après les défaites, mais dans l’ensemble, le moral est bon.

Les joueurs auraient toutes les raisons de baisser les bras. Le personnel d’entraîneurs pourrait quant à lui hausser le ton, mais il préfère miser sur le développement et les aspects positifs. C’est d’ailleurs ce qui est ressenti lors des entraînements.

« C’est sûr que c’est difficile, on ne se le cachera pas, mais nous avons un bon groupe de gars. Les entraîneurs essaient de mettre du plaisir dans les entraînements. C’est une longue saison et nous continuerons à être positifs. Nous allons aider les jeunes à apprendre la manière dure du hockey », a noté Gignac.

« C’est encore plaisant de venir à l’aréna en ce moment, a ajouté le défenseur Jayden Struble. Les gars sont heureux d’être les uns avec les autres. Ça ne nous dérange pas beaucoup pour l’instant, mais il faut vraiment nous mettre en marche. »

À travers ces vents et marées, Houle doit également trouver l’équilibre entre fouetter les joueurs qui connaissent une moins bonne séquence et prodiguer des conseils pour améliorer leurs lacunes.

« Ça peut être un défi de motiver les joueurs qui ne vont pas bien. Apporter les correctifs sur des choses que nous devons améliorer, ça prend du temps. Il y a beaucoup d’apprentissages en ce moment, beaucoup de vidéos et d’entraînements difficiles », a indiqué Houle.

Certains vétérans de l’équipe ont déjà joué dans ce film. C’est d’ailleurs le cas de l’attaquant Lucas Condotta, qui portait les couleurs du Rocket lorsqu’il a amorcé la saison 2022-2023 avec un dossier de 3-8-3.

La troupe de Houle s’était tranquillement ressaisie et elle avait terminé la campagne en force, en gagnant huit de ses neuf dernières sorties, pour accéder aux séries.

C’est justement cette expérience du passé, et la leçon que rien ne se joue au cours du premier mois de la saison, qui donnent espoir à Condotta.

« Notre groupe est jeune et tout le monde apprend. Nous avons beaucoup de hargne et de talent. Nous devons simplement jumeler les deux, a-t-il observé. Nous avons encore des choses à prouver, mais je pense que nous allons voir une différence dans les prochaines semaines. Je crois en ce groupe, et c’est ce qui me donne confiance. »

Le Rocket aura l’occasion de donner raison à Condotta en disputant deux matchs en 24 heures face aux Marlies de Toronto, vendredi et samedi.