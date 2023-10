(Syracuse) Félix Robert et Mitchell Chaffee ont tous deux récolté un but et une aide et le Crunch de Syracuse a aisément dominé le Rocket de Laval 5-0, samedi soir.

La Presse Canadienne

Il s’agissait de retrouvailles pour l’entraîneur-chef Joël Bouchard, qui a dirigé le Rocket de 2018 à 2021. Sa nouvelle formation n’a donné aucune chance à celle de son ancien collègue Jean-François Houle.

Ilya Usau, Declan Carlile et Daniel Walcott ont aussi fait bouger les cordages pour le Crunch (4-2-0), qui a mis fin à une séquence de deux revers.

Bien que peu menacé, Pyotr Kochetkov a su se mettre en évidence en bloquant 19 rondelles. L’espoir des Hurricanes de la Caroline, qui a été prêté au club-école du Lightning de Tampa Bay, a signé un premier jeu blanc cette saison.

La défensive et l’indiscipline du Rocket (1-5-1) ont une fois de plus coûté cher à la troupe lavalloise, qui a subi une troisième défaite consécutive.

Strauss Mann a obtenu le départ pour la pire défensive de la Ligue américaine de hockey et il a cédé cinq fois en 23 tirs.

Le club-école du Canadien de Montréal reviendra maintenant à domicile pour y accueillir les Comets d’Utica, mercredi soir.

Les deux équipes ont amorcé le match de façon rythmée, mais c’est le Crunch qui a frappé en premier.

Devante Stephens a récupéré la rondelle le long de la bande et il a aperçu Usau devant le filet. Le Biélorusse a décoché un bon tir vif qui a déjoué Mann du côté du bloqueur.

Le Rocket a semblé un peu ébranlé par ce but et il a joué de mollesse dans son territoire. Gabriel Fortier a remis le disque à Walcott, qui a profité de l’écran fourni par le défenseur Jayden Struble pour toucher la cible.

Le Crunch a maintenu le pied sur l’accélérateur en fin de premier engagement et lors du deuxième tiers. Il a malmené les visiteurs dans tous les aspects du jeu, jusqu’à ce qu’il ajoute un troisième but.

Lors d’une supériorité numérique, Gage Goncalves et Robert ont bien travaillé avec la rondelle. Chaffee en a finalement pris possession près du filet et il a battu Mann entre les jambières.

Premiers sur la rondelle, les hommes de Joël Bouchard ont amorcé le dernier vingt en lion. Avec l’avantage d’un joueur, Carlile a enfilé l’aiguille grâce à un tir de la pointe que Mann n’a pas tout à fait vu en raison du travail d’Usau devant lui.

Pour en ajouter, après avoir gaspillé une occasion en avantage numérique, le Rocket a laissé Max Crozier et Robert s’amener à deux contre un. Le dernier a complété la manœuvre pour porter le pointage à 5-0.