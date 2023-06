Le DG des Blue Jackets de Columbus, Jarmo Kekalainen, vient de céder des choix de premier et deuxième tour pour le défenseur des Flyers, Ivan Provorov.

Il n’y a même pas deux ans, Jarmo Kekalainen échangeait son meilleur défenseur, Seth Jones, aux Blackhawks de Chicago dans une volonté claire de reconstruction.

Jones, un grand défenseur droitier de 6 pieds 4 pouces capable une cinquantaine de points par match et de contrôler le jeu, a rapporté au DG des Blue Jackets un jeune défenseur, Adam Boqvist, un choix de premier tour en 2022, un choix de deuxième tour en 2021 et une inversion de choix de premier tour en 2021.

PHOTO JAY LAPRETE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Seth Jones

Mais encore au cœur de sa reconstruction – à preuve Columbus vient de terminer au 31e rang du classement général –, Kekalainen vient d’offrir cette semaine un choix de premier tour en 2023, 22e au total, et un choix de deuxième tour en 2024 pour un autre défenseur, Ivan Provorov.

En tentant de lire dans les pensées de Kekalainen, celui-ci entend probablement remplacer Vladislav Gavrikov par Provorov. Gavrikov, un défenseur gaucher comme Provorov, a été échangé pour ce choix de premier tour au 22e rang à la date limite des transactions justement. Il aura droit à l’autonomie complète le 1er juillet s’il ne signe pas de contrat avec les Kings d’ici là.

Mais on se demande en quoi un défenseur de 27 ans à deux ans de son autonomie complète pourra aider les Blue Jackets dans le contexte actuel. Provorov n’a pas seulement stagné à Philadelphie, il a régressé. Il a amassé 27 points cet hiver, son total le plus bas depuis 2019. Il était sur la glace pour 76 buts de l’adversaire, contre 56 buts en faveur des Flyers, le pire résultat pour un défenseur de son équipe.

PHOTO JOHN E. SOKOLOWSKI, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Ivan Provorov

Peut-être Provorov était-il affecté par les changements incessants de partenaires. Comment réagissait-il à l’autorité de l’entraîneur Tortorella. En bref, il peut toujours relancer sa carrière à Columbus.

Mais les Blue Jackets sont encore loin d’une équipe aspirante à la Coupe Stanley avec un noyau aussi jeune. Pourquoi ne pas avoir profité de ce joli choix obtenu en retour de Gavrikov pour continuer la reconstruction ?

Probablement pour profiter des belles années de Johnny Gaudreau, 30 ans dans deux mois, embauché pour sept ans moyennant 68 millions l’été dernier. Sa mise sous contrat constitue néanmoins une autre décision en contradiction avec le plan annoncé de Kekalainen.

Peut-être le DG des Blue Jackets cherche-t-il désormais à imiter le modèle des Golden Knights de Vegas, jamais craintifs de céder des choix ou des jeunes pour des joueurs établis dans la force de l’âge. Mais Vegas par contre n’a pas de joueurs de moins de 25 ans dans sa formation, si ce n’est Nicolas Hague, 24 ans.

Pour ce faire, et aussi, surtout, être en harmonie avec ses décisions récentes, Kekalainen devra probablement sacrifier d’autres éléments, car son noyau est encore trop jeune pour espérer connaître le succès des Knights ou des Panthers.

L’arrivée imminente à Columbus de l’entraîneur Mike Babcock, chassé de Toronto pour ses méthodes autoritaires et parfois même cruelles, annonce un club à la recherche de résultats immédiats et pas d’une formation en reconstruction.

Chapeau à Daniel Brière

Le nouveau directeur général des Flyers, Daniel Brière, lui, se tourne résolument vers la reconstruction. Philadelphie n’a guère de chances de succès la prochaine saison et probablement la suivante non plus. Pourquoi gaspiller les deux dernières années de contrat de Provorov avant son autonomie au sein d’une formation perdante ?

PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Daniel Brière

À son septième choix au total en 2023 s’ajoute donc ce 22e. Philadelphie détient aussi le choix de premier tour des Panthers de la Floride en 2024, obtenu pour Claude Giroux.

Le choix de premier tour en 2022, cinquième au total, l’attaquant de puissance Cutter Gauthier, montre beaucoup de promesses après une saison de 37 points en 32 matchs à Boston College et ses 10 points en 7 matchs au Championnat mondial auquel participait de nombreux joueurs de la LNH. Gauthier disputera une deuxième saison dans la NCAA l’an prochain et devrait rejoindre les Flyers en 2024.

Brière, dont le contraste est tranchant avec son prédécesseur Chuck Fletcher, allergique aux reconstructions, n’a sans doute pas terminé son travail. Il écouterait les offres pour son gardien de 24 ans Carter Hart, décevant après un début de carrière spectaculaire.

L’attaquant Kevin Hayes sera plus difficile à échanger, mais il vient tout de même d’amasser 54 points et qui sait si un club ne se laissera pas tenter, à condition de voir Philadelphie, ou un autre tiers, payer une fraction de son salaire annuel de 7,1 millions pour encore trois ans ?

À 26 ans, Travis Konecny, 61 points en 60 matchs, constituerait sans doute l’appât idéal. Voyons si Brière se laissera tenter ou s’il veut en faire l’un des moteurs de sa phase de rajeunissement à titre de jeune leader.

Les Devils veulent garder Timo Meier à long terme

Les Devils ont payé le gros prix pour l’attaquant des Sharks de San Jose Timo Meier à la date limite des échanges : Un choix de premier tour en 2023 (26e au total), un choix de second tour en 2024 et l’un de leurs bons espoirs en défense, Shakir Mukhamadullin, un choix de premier tour en 2020 (il a amassé 10 points en 12 matchs dans la Ligue américaine à son arrivée en Amérique du Nord ce printemps).

Mais Meier possédait une grande valeur. Il a seulement 26 ans, avait marqué 31 buts en seulement 57 matchs cet hiver à San Jose et avait amassé 76 points la saison précédente.

PHOTO KARL B DEBLAKER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Timo Meier

La transaction n’a pas rapporté à court terme. Meier a amassé 14 points en 21 matchs en saison régulière et seulement quatre points, dont deux buts, en onze matchs de séries éliminatoires.

Le DG Tom Fitzgerald entend cependant tout mettre en œuvre pour mettre sous contrat à long terme son nouvel attaquant. Il l’a acquis dans cette perspective et prévoyait des débuts plus difficiles pour son acquisition. « C’est difficile de s’acclimater rapidement à un nouveau système de jeu, a déclaré Fitzgerald à Mike Zeisberger, du site NHL.com, cette semaine. Je l’ai vécu deux fois à titre de joueur. Notre système est difficile à cerner, surtout au plan défensif. Les entraîneurs affirment que ça prend au moins 20 matchs à s’ajuster à un système de jeu. Et ça a pris ce temps. »

Le contrat de Meier vient d’expirer. Il a le statut de joueur autonome avec compensation. Une autre formation peut lui soumettre une offre hostile, mais les Devils peuvent égaler cette offre. S’il refuse de s’engager à long terme, Meier pourra profiter de l’autonomie complète dans un an.