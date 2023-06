(Las Vegas) On ne connaissait pas tant Adin Hill avant le début des présentes séries, mais là, on commence à le connaître.

On présume que les Panthers de la Floride commencent à le connaître eux aussi, surtout après ce samedi soir combien bruyant à l’aréna T-Mobile de Las Vegas, et surtout après ce premier match de la finale, que les Golden Knights ont gagné par la marque de 5-2. Pas mal grâce à Adin Hill.

En particulier, on présume que Nick Cousins va se souvenir de lui longtemps, parce que l’arrêt du bâton que Hill a réussi à son endroit, en deuxième période, est peut-être l’arrêt le plus spectaculaire des séries de 2023. C’est le genre d’affaire qui peut vous garder éveillé toute la nuit.

PHOTO JOHN LOCHER, ASSOCIATED PRESS Le gardien de but des Golden Knights de Vegas, Adin Hill (33), bloque un tir de Nick Cousins (21), des Panthers de la Floride, pendant la deuxième période du match.

Il a été fantastique comme ça pendant toutes les séries. C’est rendu que plus personne ici n’est surpris, parce qu’on s’attend à ce qu’il fasse ce genre d’arrêt à chaque match. Shea Theodore, à propos de son gardien de but

En fin de soirée, le gardien des Golden Knights avait bien du mal à bouger devant son casier, tellement il y avait de caméras qui s’entassaient devant. Ce qui est quand même drôle, parce qu’il y a quelques mois à peine, les caméras ne voulaient rien savoir de lui, le réserviste de carrière.

« J’étais un peu nerveux lors de la présentation des joueurs, mais c’est bon d’être nerveux, a expliqué le gardien jadis méconnu. Mais tout ça n’est rien de neuf pour nous ; j’ai l’impression qu’on a passé l’année à se préparer pour ce moment. »

De fait, Hill a été si bon que les Panthers ont passé une bonne partie de la soirée à jouer sous le coup de la frustration, tout en enchaînant les bassesses au passage ; ici, un gant au visage de la part de Matthew Tkachuk alors que sa victime est déjà dans les bras de quelqu’un d’autre. Là, un genou inopiné de la part de Radko Gudas à l’endroit de Mark Stone, après le deuxième but des Golden Knights, celui de Theodore.

Ce n’est pas le genre de soirée que souhaitaient les visiteurs.

« Des gars qui jouent de même »

« À un moment donné, Tkachuk m’a donné un coup de bâton, alors je lui ai donné un coup de bâton moi aussi, a expliqué Jonathan Marchessault. Je n’aurais pas dû faire ça parce que ça, ça l’agite et ça l’excite. Avec des gars qui jouent de même, il ne faut pas que tu embarques là-dedans. »

L’attaquant québécois, qui de son propre aveu n’a pas disputé un grand match, a tout de même réussi le premier but des Golden Knights, un but qui a donné le ton et qui a rallumé le feu ici dedans.

Il s’agissait de son 10e but à ses 11 derniers matchs dans les présentes séries.

« C’est le fun, c’est un but qui a fait du bien, a-t-il résumé. [Sergei] Bobrovsky est très bon sur les tirs bas, alors il faut aller au filet pour le déranger. Mais c’est correct ; si je ne marquais aucun but et qu’on gagnait pareil, je serais content. »

Et puis à la fin, à la sirène finale, c’est dans un aréna vraiment, mais vraiment bruyant que les Golden Knights ont pu quitter la glace sur un air de victoire.

Ici, bien sûr que le hockey est spectacle, bien sûr qu’on jette de la poudre (brillante et dorée) aux yeux, mais sur la glace, à tout le moins, il y a une équipe qui sait jouer au hockey dans cet aréna. Les Panthers en ont eu une autre preuve.

Dommage, par contre, qu’il ait fallu conclure tout ça un peu dans le tumulte, avec des joueurs qui se cherchaient noise, et d’autres qui ont voulu « préparer » le prochain match, tel que le veut une fière tradition du hockey dans cette ligue.

Ça n’a pas trop dérangé Jonathan Marchessault.

« C’est niaiseux de commencer à faire ça quand c’est 4-2 en fin de match, a-t-il expliqué. On a joué du hockey victorieux. Mais ce n’est pas surprenant ; s’il n’y avait pas d’intensité, ce ne serait pas un match de finale de la Coupe Stanley… »