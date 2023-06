Le gardien des Knights Adin Hill (33) et l’ailier William Carrier (28)

(Las Vegas) Les automobilistes étaient dirigés au stationnement d’appoint jeudi matin : les gens dans la file d’au moins 30 voitures espéraient voir l’entraînement des Golden Knights, dans une scène rappelant 2018.

Mark Anderson Associated Press

Mais on ne parle plus d’une équipe d’expansion qui surprend tout le monde en prenant part à la finale de la coupe Stanley. Cette fois-ci, les attentes sont bien plus grandes.

La confrontation avec les Panthers de la Floride va débuter samedi soir, au Nevada.

« Je dirais que notre équipe est bien meilleure (qu’il y a cinq ans), a dit le Québécois William Carrier, l’un des six joueurs de la première édition des Knights qui font encore partie du club. À l’époque, tout le monde jouait pour mériter un nouveau contrat. Cette fois-ci, nous avons bien joué pendant toute la saison. Nous avons de la profondeur. »

Les Golden Knights de 2017-18 n’avaient pas Jack Eichel comme centre numéro 1, Mark Stone comme capitaine et Alex Pietrangelo comme défenseur de premier plan.

Marc-André Fleury était devant le filet, mais le gardien étoile adopté par la foule a quitté en 2021. Un signal, comme les acquisitions d’Eichel, Stone et Pietrangelo, que la haute direction voulait relancer l’organisation. Cela, même si les Knights ont participé aux séries dans toutes leurs campagnes sauf l’an dernier.

« Tampa Bay a eu énormément de succès depuis cinq ou six ans mais à part eux, j’aime ce que nous avons bâti ici », a dit Reilly Smith, lui aussi un membre des Golden Knights depuis le tout début.

Un an après leur présence surprise en finale, Vegas a trébuché au premier tour contre les Sharks. Les années suivantes, l’équipe a été vaincue en avant-dernière ronde par les Stars et le CH-à chaque fois, des revers qui ont alimenté un sentiment de vouloir en faire plus.

« Des opportunités comme ça n’arrivent pas très souvent, a dit le Québécois Jonathan Marchessault, lui aussi présent depuis le premier jour. Il faut en profiter au maximum. »

En finale de 2018, les Golden Knights ont gagné en lever de rideau face aux Capitals, au T-Mobile Arena. Ils ont toutefois perdu les quatre matchs suivants.

« Nous avons été dépassé par les évènements, a dit Shea Theodore, un autre joueur du groupe des six. C’est excitant de s’être rendus si loin, mais il va falloir se rappeler que la finale est assurément la série la plus dure à gagner. »