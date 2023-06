L’ombre de Dale Tallon, ancien directeur général des Panthers de la Floride, plane sur cette finale de la Coupe Stanley.

Non seulement a-t-il vu l’une de ses pires décisions se transformer en coup de génie – le monstrueux contrat de 70 millions pour sept ans accordé au gardien Sergei Bobrovsky en juillet 2019, l’une des grandes vedettes des séries actuelles –, mais son « cadeau » offert aux Golden Knights de Vegas à leur naissance en 2017 pourrait aussi hanter l’organisation floridienne en finale.

À l’aube du repêchage de l’élargissement des cadres de la LNH, Tallon avait en effet choisi de ne pas protéger l’attaquant Jonathan Marchessault malgré une saison de 30 buts. Il avait aussi cédé Reilly Smith, 25 buts cette année-là, à Vegas moyennant un modeste choix de quatrième tour.

Tallon avait plutôt choisi d’inclure dans sa liste de protection Aleksander Barkov, Aaron Ekblad, Jonathan Huberdeau, Vincent Trocheck, Keith Yandle, Mark Pysyk et Alec Petrovic.

Seuls Barkov et Ekblad jouent toujours pour les Panthers. Huberdeau a rapporté Matthew Tkackuk. Les quatre autres sont déjà partis et n’ont rien rapporté ou presque. Les deux laissés pour compte, Marchessault et Smith, sont toujours à Vegas six ans plus tard et ont connu des années florissantes.

À 32 ans, Marchessault est le deuxième compteur de son équipe derrière Jack Eichel avec 17 points, dont 9 buts, en 17 rencontres. Après une saison de 26 buts, Smith a 11 points depuis le début des séries.

L’affront remonte à loin, Tallon a perdu son poste depuis et l’éventualité de remporter une première Coupe Stanley devrait suffire, mais il est tout de même ironique de voir ces deux-là affronter leur ancienne organisation dans un rôle prépondérant six ans plus tard.

Elle illustre bien aussi la façon avec laquelle Vegas a su faire de grandes choses avec de petits moyens depuis sa naissance en 2017.

Joueurs à suivre

Vegas : Alex Pietrangelo

PHOTO TONY GUTIERREZ, ASSOCIATED PRESS Alex Pietrangelo

Malgré les prouesses de Jack Eichel, le défenseur Alex Pietrangelo demeure l’élément le plus important au sein de cette équipe, avec un temps d’utilisation de presque 24 minutes par rencontre et ses 9 points en 16 matchs.

Floride : Matthew Tkachuk

PHOTO JAMES GUILLORY, USA TODAY SPORTS Matthew Tkachuk

Matthew Tkachuk a amassé 21 points en 16 matchs depuis le début des séries, dont 4 buts gagnants. De quoi rendre papa Keith fier. Fiston a remporté plus de séries ce printemps que son père en 18 ans de carrière dans la LNH ! Et le frangin, Brady, attend toujours de participer aux séries une première fois après cinq ans.

Joueurs sous le radar

Vegas : Ivan Barbashev

PHOTO JEROME MIRON, USA TODAY SPORTS Ivan Barbashev

Obtenu des Blues de St. Louis pour l’espoir Zach Dean à la date limite des échanges, Ivan Barbashev est devenu un joueur de location essentiel en séries avec 15 points en 17 matchs au sein du premier trio avec Eichel et Marchessault.

Floride : Radko Gudas

PHOTO DAN HAMILTON, USA TODAY SPORTS Radko Gudas

Radko Gudas a seulement 3 aides en 16 matchs et joue rarement 20 minutes par partie, mais son apport est autre. Il constitue probablement le défenseur le plus dangereux de la LNH. Les joueurs de Vegas ont intérêt à savoir où il se trouve sur la patinoire quand ils ont la rondelle…