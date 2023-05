PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Sunrise) Keith Tkachuk n’a pris part à aucun match dans l’uniforme des Panthers de la Floride, et il n’avait récolté aucune mention d’aide en près de 13 ans dans la Ligue nationale de hockey. Toutefois, le 29 mars dernier, il a peut-être fourni la contribution la plus précieuse à la saison des Panthers.

Une sortie carabinée de Tkachuk — lui-même une ancienne grande vedette de la LNH et le père de Matthew, joueur étoile des Panthers — à une émission radiophonique du matin de Toronto se trouve à coïncider avec le moment où le vent a tourné en faveur des Panthers.

Quelques heures plus tard, ils sont venus à bout des Maple Leafs de Toronto, une victoire qui a donné le ton à une poussée qui les a aidés à se qualifier aux séries éliminatoires dans l’Association Est, puis à atteindre avec panache la grande finale de la Coupe Stanley.

« Il est encore en temps d’arrêt », a déclaré Matthew Tkachuk, pour expliquer pourquoi il avait pressé son père de ne pas accorder d’autres entrevues pour le moment.

Ça n’a pas d’importance. Ses paroles demeurent d’actualité et il n’a pas offensé les Panthers. La semaine prochaine, la formation floridienne disputera le premier match de la finale de la Coupe Stanley à Las Vegas ou à Dallas.

« Nous sommes ici à cause de lui », a affirmé Aleksander Barkov, le capitaine des Panthers.

Barkov ne plaisantait pas. Les raisons de l’improbable parcours des Panthers depuis le début des éliminatoires sont innombrables.

Une défense hermétique menée par le gardien Sergei Bobrovsky ; le fait d’avoir trouvé le moyen d’effacer un déficit de 3-1 en première ronde face aux Bruins de Boston, largement favoris pour passer au tour suivant ; le fait de n’avoir eu besoin que de neuf matchs pour ensuite éliminer les Maple Leafs et les Hurricanes de la Caroline. Toutefois, la date du 29 mars a certainement été l’un des moments charnières de la saison.

« Je suis un peu déçu par les Panthers », a lancé Keith Tkachuk ce matin-là lors d’une entrevue à la station de radio TSN 1050.

C’est une équipe sans fermeté et elle reçoit tout ce qu’elle mérite en ce moment. Keith Tkachuk à propos des Panthers

Il n’avait pas terminé. Keith Tkachuk a également remis en question l’intensité du jeu des Panthers.

« C’est à eux de se bouger les fesses et de commencer à jouer comme l’équipe qui devrait être bien meilleure que ce qu’elle montre en ce moment », a-t-il renchéri.

Le jour où il a émis ses commentaires, les Panthers semblaient destinés à rater les séries éliminatoires. Ils venaient de subir quatre revers consécutifs. Ce soir-là, ils accusaient un recul de 2-1 contre les Maple Leafs, tard en temps réglementaire, et ils savaient fort bien qu’une défaite pourrait être le début d’une conclusion inévitable.

C’est également ce soir-là que l’entraîneur-chef Paul Maurice, exaspéré, a piqué une sainte colère derrière le banc des joueurs, en deuxième période, qui allait devenir virale. Les mots qu’il a employés n’auraient probablement pas passé à la radio.

Éventuellement, tout s’est replacé et juste à temps. Sam Reinhart a marqué le but égalisateur avec une minute à écouler au temps réglementaire, Brandon Montour a touché la cible en prolongation et les Panthers ont gagné 3-2.

À commencer avec ce match, les Panthers ont gagné 18 de leurs 24 dernières rencontres. Dix de ces victoires ont été acquises après avoir effacé des déficits, et sept ont été obtenues en prolongation.

Plus personne ne les accuse de manquer de fermeté.

« Le parcours a été irréel », a décrit Matthew Tkachuk, l’un des héros des Panthers ce printemps avec neuf buts, dont trois en prolongation, et 12 mentions d’aide en 16 parties depuis le début des éliminatoires.

Ce n’est pas comme si quelque chose avait changé dans notre équipe. […] Je suis entouré de tant de grands joueurs qui me rendent la tâche super, super facile. Je me sens tellement chanceux. Le fait d’être ici, d’être avec cette équipe, c’est incroyable depuis que je suis arrivé en juillet. Matthew Tkachuk

Keith Tkachuk a joué pendant 18 campagnes dans la LNH et terminé sa carrière avec 538 buts et 527 passes en saison régulière, puis 28 buts et 28 passes en 89 matchs de séries éliminatoires.

Mais il n’a jamais atteint la finale de la Coupe Stanley. Il y a donc une certaine ironie dans cette histoire : il n’a pas pu transporter les Jets de Winnipeg, les Coyotes de Phoenix, les Blues de St. Louis ou les Thrashers d’Atlanta en finale. Mais ses mots ont manifestement joué un rôle dans le fait que les Panthers y sont parvenus pour seulement la deuxième fois dans l’histoire de l’équipe, l’autre étant il y a 27 ans.

Matthew Tkachuk n’était même pas encore en vie à l’époque. Aujourd’hui, il est à quatre victoires de la coupe, en grande partie grâce à ses trois buts décisifs contre les Hurricanes.

« C’est un homme très, très doué », a décrit Maurice.

Plus d’une décennie après avoir raccroché ses patins, son père a toujours le sens des grands moments.