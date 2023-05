Matthew Tkachuk (19) a marqué le but de la victoire avec moins de cinqu secondes à faire en troisième période.

Matthew Tkachuk a inscrit deux buts, dont le filet gagnant avec à peine moins de cinq secondes en temps réglementaire, et les Panthers de la Floride ont éliminé les Hurricanes de la Caroline avec un gain de 4-3 pour accéder à la finale de la coupe Stanley.

La Presse Canadienne

Anthony Duclair et Ryan Lomberg ont inscrit les autres buts des Panthers. Sergei Bobrovsky a repoussé 36 tirs dans la victoire.

Paul Stastny, Teuvo Teravainen et Jesper Fast ont marqué pour les Hurricanes. Frederik Andersen a réalisé 20 arrêts.

Duclair a profité d’une rondelle libre, alors qu’Andersen cherchait le disque à la suite d’un tir ayant touché le poteau lors d’un surnombre des Panthers, pour tirer dans une cage ouverte et faire 1-0 après seulement 41 secondes de jeu.

Avec 18 : 34 à faire au premier engagement, Sam Bennett a frappé durement le défenseur des Hurricanes Jaccob Slavin, qui a eu beaucoup de difficultés à se relever.

Slavin a quitté vers le vestiaire des siens avec l’aide des soigneurs, alors que plusieurs pénalités ont été décernées dans les secondes suivant la mise en échec de Bennett.

Laissé seul devant le filet, Tkachuk a doublé l’avance des Panthers en avantage numérique, avec 9 : 37 de jeu à faire au premier vingt. Tkachuk a déjoué Andersen en tirant entre les jambières pendant le déplacement du gardien.

En avantage numérique également, Stastny a réduit l’écart à 2-1 quelques minutes plus tard. Stastny a fait dévier un tir de la pointe sur le poteau et a récupéré une rondelle libre derrière Bobrovsky pour marquer un but important pour les Hurricanes.

Brady Skjei et Jordan Martinook ont récolté des mentions d’aide sur le quatrième filet des séries de Stastny.

Après 2 : 51 de jeu en deuxième période, Teravainen a créé l’égalité 2-2 sur des aides de Skjei et Jesperi Kotkaniemi. Les Hurricanes ont commencé la période en force, et Teravainen a profité de la circulation devant le filet de Bobrovsky pour marquer son premier but des séries.

Teravainen est revenu dans l’alignement des Hurricanes il y a quelques jours, contre les Panthers, lui qui s’était blessé au premier tour contre les Islanders de New York.

À mi-chemin au deuxième vingt, Lomberg a complété un magnifique jeu, qu’il avait lui-même commencé près de la bande, de Colin White et Eric Staal.

Lomberg a passé la rondelle à Staal, qui a remis le disque vers White, libre à la droite du gardien. White a réalisé une belle feinte et Andersen s’est compromis. N’ayant plus beaucoup d’espace pour déposer la rondelle dans le filet laissé ouvert par le cerbère des Hurricanes, White a effectué la passe à Lomberg, qui n’a eu qu’à pousser la rondelle derrière la ligne des buts.

Fast a redonné espoir aux Hurricanes avec 3 : 22 à disputer en temps réglementaire. L’attaquant y est allé d’un tir des poignets sur réception, lorsque Martinook lui a refilé le disque de derrière le filet.

Avec 57 secondes restantes, Jordan Staal a écopé d’une pénalité qui a permis à Tkachuk de jouer les héros en avantage numérique. Avec à peine moins de cinq secondes à jouer, les Panthers ont marqué le but vainqueur et l’ont emporté 4-3.

Le capitaine Aleksander Barkov et ses coéquipiers n’ont pas eu peur d’ignorer la fameuse superstition des trophées des finalistes d’associations. Ceux-ci ont amené avec eux, au vestiaire, le Trophée Prince de Galles, après avoir célébré devant leurs partisans après le match.