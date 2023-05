Stars 3 – Golden Knights 4 (P)

Avions-nous oublié les Golden Knights ?

On a tellement passé la saison à s’émouvoir de la toute-puissance des équipes de l’Est et à répéter que « tout est possible » dans l’Ouest qu’on a fini par oublier à quel point les Golden Knights de Vegas forment une bonne équipe de hockey.