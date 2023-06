PHOTO STEPHEN R. SYLVANIE, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Le premier but des séries de Shea Theodore est arrivé à point

(Las Vegas) Toujours en quête d’un premier but depuis le début des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey, Shea Theodore a trouvé le fond du filet à un moment où les Golden Knights de Vegas en avaient besoin, samedi soir.

W.g. Ramirez Associated Press

Avec un score de 1-1 à mi-chemin de la deuxième période du premier match de la finale de la Coupe Stanley, Theodore a reçu une passe alors qu’il se trouvait d’un côté de la ligne bleue avant de se laisser glisser de l’autre côté.

PHOTO JOHN LOCHER, ASSOCIATED PRESS Shea Theodore (27) est félicité par ses coéquipiers après avoir inscrit un but.

Habilement, il s’est ensuite défait de l’étroite surveillance d’Anthony Duclair, s’est présenté dans le haut de l’enclave et a trompé la vigilance du gardien Sergei Bobrovsky à l’aide d’un tir des poignets du côté du gant.

C’était une pièce de jeu comme Theodore en a souvent réalisée. Et elle est arrivée à une étape cruciale de l’affrontement.

Le but de Theodore a généré de l’énergie parmi les spectateurs et, plus important encore, parmi son équipe. Theodore a également récolté une mention d’aide dans la victoire de 5-2 des Golden Knights face aux Panthers de la Floride, qui a constitué une sorte de démonstration de rédemption pour le défenseur de 27 ans.

« Il est l’un de nos meilleurs joueurs », a témoigné son coéquipier Jonathan Marchessault.

« Vous avez besoin de 20 gars tous les soirs pour gagner à cette période de l’année. Ç’a été un bon effort d’équipe ce soir [samedi] et Shea a pris les choses en main aujourd’hui. Il est l’un de ces joueurs qui s’est affirmé ce soir et je suis vraiment heureux de voir qu’il s’est inscrit à la feuille de pointage. »

Theodore a mis fin à une disette de 27 parties sans marquer un but. Son dernier filet remontait au 7 mars, sur la patinoire des Panthers. En carrière, il totalise maintenant 15 buts en matchs éliminatoires.

Ça me fait du bien, mais pour le moment, tout ce qui importe c’est le prochain match et d’aller chercher la victoire. Shea Theodore

« J’ai le sentiment que plusieurs d’entre nous étions plus à l’aise ce soir. Ça s’est fait sentir dans notre match, de la façon dont nous avons attaqué et de la manière dont nous avons évité les mêlées après les coups de sifflet. Et, je suppose, sur la feuille de pointage aussi », a ajouté Theodore.

Le défenseur est sorti de l’ombre au moment idéal car pendant les trois premières rondes des séries, il ne ressemblait pas nécessairement au joueur que l’on est habitué de voir.

Avant le début de la finale, il avait récolté sept mentions d’aide et présentait une moyenne d’un tir au but à toutes les 12 présences sur la patinoire. Samedi, il a affiché une moyenne d’au moins un tir à toutes les huit sorties.

Il a terminé la rencontre parmi les meilleurs de son équipe pour les tentatives de tirs pour, à comparer aux tentatives accordées aux Panthers.

« Shea est un élément très important de notre groupe », a affirmé l’attaquant des Golden Knights, Jack Eichel.

« C’était agréable de le voir être récompensé, mais il accomplit tellement d’autres choses pour nous. Et de la manière qu’il transporte la rondelle, il peut, à l’occasion, provoquer une contre-attaque à lui seul.

« Il était dans une petite disette, et je suis sûr que ça fait du bien d’y avoir mis fin. Souhaitons que ça procure un élan à son jeu lors des prochains matchs. »