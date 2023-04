(Brampton) Caroline Harvey a inscrit un doublé, Abby Roque a ajouté un but et trois aides et les États-Unis ont corrigé la Suisse 9-1 dans un match du groupe A du Championnat du monde de hockey féminin, vendredi.

La Presse Canadienne

Abbey Murphy a établi un record pour le filet le plus rapide en début de match dans l’histoire du tournoi lorsqu’elle a touché la cible après sept secondes de jeu. Elle a ajouté deux mentions d’aide. Cayla Barnes a également récolté un but et deux aides.

Rebecca Gilmore, Gabrielle Hughes, Hannah Bilka et Amanda Kessel ont marqué les autres buts des États-Unis, qui menaient 4-0 après le premier vingt et 6-0 après deux périodes. La gardienne de but Nicole Hensley a bloqué 12 tirs.

Rahel Enzler a privé Hensley d’un blanchissage en marquant le seul but de la Suisse à 10 : 27 de la troisième période.

La gardienne Saskia Maurer a connu un match occupé alors qu’elle a fait face à 54 rondelles.

La formation des États-Unis tente de faire oublier les médailles d’argent dont elle a dû se contenter lors des deux dernières éditions du Championnat du monde à la suite de défaites contre le Canada, chaque fois en finale.

Les Américaines ont amorcé le tournoi en défaisant le Japon 7-1 mercredi. Elles affronteront la Tchéquie, dimanche.

En soirée, vendredi, le Canada croisera le fer avec la Tchéquie. Les Canadiennes ont bien entamé la compétition, mercredi, avec un gain de 4-0 face à la Suisse, mercredi soir.

En après-midi, dans un duel du groupe B, la Finlande livre bataille à l’Allemagne. La Finlande a écrasé la France 14-1 en lever de rideau du tournoi, mercredi, tandis que les Allemandes ont dominé la Suède 6-2, jeudi.