(Brampton) Alex Carpenter a inscrit deux buts et une aide et les États-Unis ont battu le Japon 7-1, mercredi, lors de la première journée de compétition du Championnat du monde de hockey féminin, à Brampton, en Ontario.

La Presse Canadienne

Hilary Knight a marqué un but et deux aides pour les États-Unis à son premier match à titre de capitaine de son pays. Megan Keller, Hannah Bilka, Taylor Heise et Abbey Murphy ont inscrit les autres filets et Aerin Frankel a réalisé 12 arrêts.

Haruka Toko a marqué le premier but du match pour le Japon. Miyuu Masuhara a repoussé 32 des 36 tirs dirigés vers elle, avant que l’équipe ne change de gardienne et que la jeune Riko Kawaguchi ne bloque 20 lancers sur 23.

Toko a profité d’une passe de Remi Koyama pour donner au Japon sa première avance contre les États-Unis au Championnat du monde de hockey féminin.

PHOTO DAN HAMILTON, USA TODAY SPORTS La Finlandaise Noora Tulus (40) et la Française Jade Barbirati (8)

Plus tôt mercredi, Jenniina Nylund a inscrit un tour du chapeau et la Finlande a battu la France 14-1.

Dans ce match du groupe B au Centre CAA, les Finlandaises ont rapidement montré leurs intentions et menaient 6-0 après la première période.

Après le huitième but des Finlandaises à leur 18e tir, la France a remplacé la gardienne de but Margaux Mameri par la réserviste Caroline Lambert. Cette dernière a accordé six buts sur 35 tirs.

Petra Nieminen, Emilia Vesa et Viivi Vainikka ont toutes réussi des doublés pour la Finlande.

Estelle Duvin a marqué l’unique but de la France contre Sanni Ahola, qui n’a fait face qu’à 12 rondelles.

Plus tard mercredi, les États-Unis se mesuraient au Japon tandis que le Canada croisera le fer avec la Suisse en soirée.