(Denver) Sidney Crosby a atteint le plateau des 30 buts pour une 11e fois en carrière et les Penguins de Pittsburgh ont vaincu l’Avalanche du Colorado 5-2, mercredi soir.

Pat Graham Associated Press

Grâce à son tir du revers précis, Crosby a égalé le légendaire Mario Lemieux pour le plus grand nombre de saisons de 30 buts dans l’histoire des Penguins.

Selon NHL Stats, Crosby est également devenu le premier joueur de l’histoire de la ligue à connaître une saison de 30 buts à 18 ans et une autre alors qu’il est âgé de 35 ans et plus.

Jeff Carter a touché la cible à deux reprises alors que Jake Guentzel et Bryan Rust ont ajouté un but chacun pour la troupe de Pittsburgh. Tristan Jarry a bloqué 28 tirs pour porter à 11-4 sa fiche cette saison contre des équipes de l’Association Ouest.

Les Penguins ont mis fin à une séquence de quatre revers et ils ont grimpé au dernier rang donnant accès aux séries dans l’Association Est. Ils tentent de participer aux éliminatoires pour une 17e saison de suite.

J. T. Compher et Devon Toews ont répliqué pour l’Avalanche, qui a subi une première défaite en sept parties. Nathan MacKinnon a obtenu une aide pour amasser au moins un point dans un 18e match consécutif à domicile.

Alexandar Georgiev a réalisé 40 arrêts, dont plusieurs importants en deuxième période, alors que les Penguins ont dominé l’Avalanche 21-9 au chapitre des tirs.