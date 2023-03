Lisez les comptes rendus des parties disputées lundi dans la LNH.

Drake Batherson a marqué en avantage numérique avec 2 : 09 à jouer et les Sénateurs d’Ottawa ont battu les Penguins de Pittsburgh 2-1, lundi.

Les Penguins ont finalement déjoué le gardien Dylan Ferguson lorsque Rickard Rakell a marqué avec 5 : 21 à jouer en troisième période. Toutefois, une pénalité au défenseur Chad Ruhwedel a donné un avantage numérique aux Sénateurs, qui en ont profité pour prendre les devants 2-1 grâce au 21e filet de la saison de Batherson.

Ferguson, qui obtenait un premier départ dans la LNH et une première présence en plus de cinq ans, a réalisé 47 arrêts pour infliger une quatrième défaite de suite aux Penguins.

« Il a été incroyable, a dit le défenseur des Sénateurs Jake Sanderson. Il s’est impliqué à fond dès la mise en jeu. Je pouvais le voir juste en regardant son regard. »

Thomas Chabot a inscrit son 10e but de la saison pour les Sénateurs, qui ont mis fin à une séquence de cinq défaites de suite.

Les Penguins sont maintenant derrière les Panthers dans la course pour la dernière place donnant accès aux séries dans l’Association Est. Tristan Jarry a bien défendu le filet de son équipe, mais n’a pu arrêter le tir de Batherson près de l’enclave en fin de match.

« Les séries sont déjà commencées pour nous dans un sens, a dit l’attaquant des Penguins Jake Guentzel. Nous devons continuer d’aller de l’avant. Nous devons nous concentrer sur nous-même et nous assurer d’obtenir le plus de points possible, sans porter attention aux autres équipes. »

Ferguson n’avait disputé que neuf minutes dans la LNH avant ce match, lui qui n’était alors encore qu’un jeune gardien avec les Golden Knights au début de la saison 2017-18. Depuis, il a joué à beaucoup de niveaux et était sur le point d’être retourné dans la ECHL par les Marlies de Toronto (Ligue américaine de hockey) plus tôt ce mois-ci, lorsque les Sénateurs se sont entendus avec lui sur les termes d’un contrat à deux volets.

Ferguson a semblé au bon endroit dès les premières secondes de jeu. Ce dernier a réalisé des arrêts importants tôt dans le match, dont contre Guentzel.

« Je n’ai pas encore réalisé tout ce qui vient de se passer, a dit Ferguson. Je me concentrais principalement sur le fait de me présenter ce soir et être moi-même, sans essayer d’être quelqu’un que je ne suis pas et trop en faire. Je me concentrais à rester dans le moment présent et je crois que j’ai bien fait cela. »

Chabot a inscrit son but après 16 : 46 de jeu en première période, avec l’aide de Claude Giroux. Chabot a patiné vers le cercle des mises en jeu, avant de battre Jarry.

Will Graves, Associated Press