Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Victoire de l’Avalanche à Ottawa

Mikko Rantanen a amassé un but et deux aides, Lars Eller a ajouté un but bizarre qui a fait la différence, alors que l’Avalanche du Colorado a défait les Sénateurs d’Ottawa 5-4, jeudi.

Cale Makar a récolté un but et une aide, tandis que Valeri Nichushkin et Evan Rodrigues ont aussi touché la cible pour l’Avalanche, qui a remporté un quatrième match de suite. Nathan MacKinnon a accumulé trois aides et Jonas Johansson a stoppé 31 lancers.

Drake Batherson, Shane Pinto, Travis Hamonic et Brady Tkachuk ont répliqué pour les Sénateurs, qui ont subi une quatrième défaite d’affilée. Tim Stützle a récolté trois aides et Mads Sogaard a repoussé 25 tirs.

L’Avalanche a décoché les sept premiers tirs au but et menait 2-0 avant que les Sénateurs défient Johansson pour une première fois après près de huit minutes de jeu.

Les visiteurs ont aussi marqué trois fois en deuxième période, s’offrant une avance de 5-2.

Eller a été crédité d’un but à 18 : 09 du deuxième vingt. Les Sénateurs croyaient que l’Avalanche avait effectué un dégagement illégal, mais les arbitres n’ont pas sifflé l’arrêt du jeu alors que la rondelle était revenue près de la jambière de Soogard. Après quelques secondes, Eller a profité de la confusion et a poussé la rondelle libre derrière la ligne des buts.

Les Sénateurs ont rendu les choses intéressantes en troisième période, mais Johansson a fait le nécessaire pour permettre à l’Avalanche de l’emporter. Il a notamment réussi un arrêt acrobatique avec cinq secondes à écouler au cadran.

Darren Desaulniers, La Presse Canadienne