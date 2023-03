Jesperi Kotkaniemi (82) des Hurricanes de la Caroline célèbre son but Martin Necas (88) pendant la deuxième période d’un match de hockey de la LNH contre les Jets de Winnipeg.

Lisez les comptes rendus des parties disputées mardi dans la LNH

Jesperi Kotkaniemi a récolté deux buts et une passe, mardi, aidant les Hurricanes de la Caroline à l’emporter 5-3 aux dépens des Jets de Winnipeg. Kotkaniemi a complété son doublé dans un filet désert, avec quatre secondes au cadran. Jack Drury, Jaccob Slavin et Brady Skjei ont été les autres buteurs des Hurricanes, qui avaient perdu leurs deux derniers matchs. Frederik Andersen a stoppé 21 tirs. La Caroline s’est imposée quelques heures après avoir annoncé que le joueur étoile Andrei Svechnikov va rater le reste de la saison. Il doit être opéré au genou, ce qui sera fait jeudi. Dylan DeMelo, Nikolaj Ehlers et Nino Niederreiter ont riposté pour les Jets, tandis que David Rittich a fait 20 arrêts. Les Jets accueilleront Boston jeudi. Les Hurricanes vont jouer à Toronto le lendemain. Bob Sutton, Associated Press

Barbashev signe deux buts dans un gain des Golden Knights contre les Flyers PHOTO MATT SLOCUM, ASSOCIATED PRESS Brendan Lemieux des Flyers de Philadelphie, à droite, tente de dépasser Shea Theodore des Golden Knights de Vegas. Ivan Barbashev a réussi deux buts, mardi, aidant les Golden Knights de Vegas à l’emporter 5-3 devant les Flyers de Philadelphie. Barbashev a mis la touche finale dans un filet désert, à 18 : 28 au troisième vingt. Jonathan Marchessault a inscrit son 22e filet de la saison, en avantage numérique. Pavel Dorofeyev et Teddy Blueger ont aussi marqué pour les Knights, qui méritaient une quatrième victoire de suite. Jonathan Quick a fait 27 arrêts, étant battu par Nick Seeler, Morgan Frost et Travis Sanheim. Vegas a un rendement de 21-7-5 à l’étranger cette saison. Les Golden Knights vont recevoir les Flames de Calgary jeudi soir. Felix Sandstrom a repoussé 28 rondelles. Les Flyers entamaient un séjour de sept matchs à domicile. Ça se terminera par une visite du Canadien de Montréal, le 28 mars. Associated Press

Brandon Hagel excelle dans un gain du Lightning PHOTO VINCENT CARCHIETTA, USA TODAY SPORTS Le gardien de but des Devils du New Jersey Vitek Vanecek (41) réagit après avoir accordé un but à l’ailier gauche du Lightning de Tampa Bay Brandon Hagel (38). Brandon Hagel a obtenu un but et trois points, mardi, alors que le Lightning de Tampa Bay a prévalu 4-1 face aux Devils du New Jersey. Anthony Cirelli, Alex Killorn et Nikita Kucherov ont réussi les autres buts du Lightning. Tampa Bay va retrouver ces mêmes Devils jeudi soir, encore une fois à Newark. Le Lightning va ensuite accueillir le Canadien de Montréal, samedi soir. Andrei Vasilevskiy a fait 22 arrêts ; il n’a flanché que contre Damon Severson, dans la sixième minute de la rencontre. On pensait que Ryan Graves des Devils avait marqué, en milieu de premier tiers, mais les arbitres ont refusé le but pour cause d’obstruction envers le gardien. Le Lightning a fait mouche trois fois en sept tirs en période médiane. Vitek Vanecek a bloqué 26 tirs dans une cause perdante. Les Devils étaient à la recherche d’un quatrième gain d’affilée. Associated Press

Zibanejad et Kane aident les Rangers à battre les Capitals PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS Les Rangers célèbrent leur victoire. Patrick Kane a ajouté un but et une aide, tandis que Jacob Trouba et Jimmy Vesey ont aussi touché la cible pour les Rangers, qui ont gagné cinq de leurs huit derniers matchs (5-2-1). Vincent Trocheck a fourni deux aides et Igor Shesterkin a stoppé 28 lancers. Matt Irwin a amassé un but et une aide, alors que Nicolas Aubé-Kubel et Nic Dowd ont aussi marqué pour les Capitals, qui étaient privés d’Alex Ovechkin (bas du corps). Darcy Kuemper a réalisé 31 arrêts. Les Capitals ont perdu chacun de leurs six matchs disputés sans Ovechkin cette saison. Ils ont perdu leurs neuf derniers matchs quand le franc-tireur russe n’est pas de la formation. Shesterkin a préservé l’avance 4-2 des Rangers en troisième période, captant un tir de Dylan Strome avec se mitaine alors que les Capitals évoluaient en avantage numérique à quatre contre trois. Dowd a toutefois réduit l’écart à un seul but avec 8 : 12 à faire à la rencontre. Les Capitals ont remplacé Kuemper par un attaquant supplémentaire avec environ 2 : 30 à jouer. Vesey a porté le coup de grâce en marquant dans un filet désert avec 2 : 11 à écouler au cadran. Vin A. Cherwoo, Associated Press