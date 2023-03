Jason Robertson (21) et Jake Oettinger (29) des Stars de Dallas.

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ASSOCIATED PRESS

Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Victoire sans appel des Stars contre les Sabres Jamie Benn a inscrit un but et deux aides, Radek Faksa a marqué deux buts et les Stars de Dallas ont connu leur meilleur rendement offensif en 14 ans dans leur victoire 10-4 contre les Sabres de Buffalo jeudi soir. Joe Pavelski, Joel Kiviranta, Wyatt Johnston, Evgenii Dadonov et Mason Marchment ont également marqué dans un match où les Stars ont vu 16 joueurs inscrire au moins un point. Jake Oettinger a arrêté 25 tirs dans la rencontre. Jeff Skinner a inscrit un but et une aide pour les Sabres. Jordan Greenway, acquis dans un échange la semaine dernière avec le Wild du Minnesota, Kyle Okposo et Victor Olofsson ont également marqué. Eric Comrie a stoppé 39 tirs, mettant fin à une séquence de quatre victoires. Les Stars ont profité de nombreuses erreurs des Sabres pour se donner une avance de 3-0 avec 35 secondes à jouer en première période lorsque Pavelski et Jamie Benn ont marqué à 18 secondes d’intervalle. Le tournant de la rencontre est survenu au milieu de la deuxième période, lorsque Okposo a surpris Oettinger à 9 : 51 pour réduire l’avance des Stars à 4-2. Le match s’est transformé en déroute en troisième période, alors que les Stars ont dominé les Sabres 5-2. John Wawrow, Associated Press

McDavid blessé lors d’une victoire des Oilers face aux Bruins PHOTO STEVEN SENNE, ASSOCIATED PRESS Connor McDavid (97) et Brad Marchand (63) Le meilleur buteur de la LNH, Connor McDavid, a quitté la glace en boitant pendant la troisième période jeudi soir, quelques minutes après que Darnell Nurse eut marqué le but décisif avec 4 : 49 à faire et que les Oilers d’Edmonton eurent battu les Bruins de Boston 3-2. McDavid a eu du mal à sortir de la glace après être entré en collision genou contre genou avec son coéquipier Derek Ryan. Le joueur le plus utile de la LNH à deux reprises, qui a inscrit 54 buts cette saison, n’a obtenu aucun point dans un match pour seulement une septième fois cette saison. Les Bruins menaient 2-0 après la première période, mais Evan Bouchard a marqué en deuxième période et Ryan McLeod a égalisé six minutes après le début du troisième vingt. Stuart Skinner a effectué 26 arrêts, et a privé les Bruins d’une chance d’être la première équipe de la ligue à décrocher une place en séries éliminatoires. Brad Marchand et David Pastrnak ont marqué et Jeremy Swayman a stoppé 19 tirs pour les Bruins. Les Oilers ont gagné pour la quatrième fois en cinq matchs. Jimmy Golen, Associated Press

Les Islanders battent les Penguins 4-3 PHOTO PHILIP G. PAVELY, ASSOCIATED PRESS Brock Nelson déjoue Tristan Jarry en prolongation. Brock Nelson a touché la cible en échappée en prolongation et les Islanders de New York ont défait les Penguins de Pittsburgh 4-3, jeudi soir. Nelson a déjoué le gardien Tristan Jarry du côté du bloqueur à 2 : 13 de la période supplémentaire. Les Islanders, qui tiraient de l’arrière 3-1 tard en troisième période, ont balayé la série saisonnière contre les Penguins pour la première fois de leur histoire. Les New-Yorkais ont également montré une fiche positive à Pittsburgh pour une première fois depuis la saison 2014-15. Nelson a marqué cinq buts et il a amassé huit points en quatre parties contre les Penguins cette saison. Anders Lee, à deux reprises, et Hudson Fasching ont aussi fait bouger les cordages pour les Islanders, qui ont forcé la prolongation grâce à deux buts dans les dernières 5 : 29. Ilya Sorokin a stoppé 33 lancers et il a obtenu une aide sur le but vainqueur de Nelson. Les Islanders détiennent deux points d’avance sur les Penguins au premier rang des équipes repêchées de l’Association Est. Jake Guentzel, Jason Zucker et Josh Archibald ont trouvé le fond du filet pour les Penguins, qui ont perdu deux de leurs trois dernières sorties. Jarry a bloqué 24 rondelles. Dan Scifo, Associated Press

Les Hurricanes blanchissent les Flyers 1-0 PHOTO KARL B DEBLAKER, ASSOCIATED PRESS Pyotr Kochetkov a blanchi les Flyers. Pyotr Kochetkov est revenu des ligues mineures et a effectué 19 arrêts alors que les Hurricanes de la Caroline ont blanchi les Flyers de Philadelphie 1-0, jeudi soir. Andrei Svechnikov a marqué un premier but en avantage numérique et c’était suffisant pour les Hurricanes, qui ont remporté quatre matchs de suite, et neuf de leurs 11 derniers. Les Hurricanes ont signé deux blanchissages d’affilée devant leurs partisans et n’a pas accordé de but lors de trois de ses quatre derniers matchs à domicile. Kochetkov a été rappelé d’urgence de la Ligue américaine de hockey pour son premier match dans la LNH depuis le 15 janvier, après que le gardien Antti Raanta se soit blessé mardi soir à Montréal, face au Canadien. Kochetkov a rarement été mis à l’épreuve, ne voyant que 13 tirs au cours des deux premières périodes combinées. Il a réussi à arrêter l’échappée de Joel Farabee en deuxième période. Felix Sandstrom des Flyers a joué de malchance malgré 27 arrêts. Sa fiche a glissé à 1-9-1 cette saison. Les Flyers n’ont remporté qu’un seul de leurs sept derniers matchs (1-5-1). Leur seule chance en avantage numérique est venue avec moins de neuf minutes à jouer, mais ne s’est finalement pas concrétisée. Svechnikov a marqué son 23e but de la saison après 2 : 09 de jeu, en avantage numérique. Martin Necas a délivré une aide sur l’action. Les Hurricanes ont eu trois supériorités numériques en première période, et ont réussi cinq tirs sur celles-ci — et six tirs au total dans la période. Bob Sutton, Associated Press

Timo Meier offre la victoire aux Devils en tirs de barrage PHOTO ALEX BRANDON, ASSOCIATED PRESS Timo Meier Timo Meier a marqué le but décisif en tirs de barrage et les Devils du New Jersey ont vaincu les Capitals de Washington 3-2, jeudi soir. Acquis avant la date limite des échanges, Meier a été l’unique marqueur de la séance de tirs de barrage. Erik Haula et Dawson Mercer ont fait mouche dans un intervalle de 37 secondes pour les Devils, qui ont gagné cinq de leurs sept dernières parties. Akira Schmid a réalisé 20 arrêts avant la fusillade et il a été parfait devant quatre tentatives en tirs de barrage. Les Devils n’accusent que quatre points de retard derrière les Hurricanes de la Caroline pour le sommet de la section Métropolitaine. Trevor van Riemsdyk et Dylan Strome ont fait scintiller la lumière rouge pour les Capitals, qui ont perdu neuf de leurs 12 derniers matchs. Darcy Kuemper a repoussé 38 rondelles, mais il a vu sa fiche en carrière glisser à 0-6-2 contre les Devils. Stephen Whyno, Associated Press

Victoire en prolongation des Golden Knights PHOTO MIKE CARLSON, ASSOCIATED PRESS Alec Martinez a inscrit le but gagnant de son équipe en prolongation. Alec Martinez a touché la cible à 3 : 09 de la prolongation et les Golden Knights de Vegas sont venus à bout du Lightning de Tampa Bay par la marque de 4-1, jeudi soir. Le tir en provenance de l’enclave de Jack Eichel a été stoppé par le gardien du Lightning Andrei Vasilevskiy, mais la rondelle a glissé entre ses jambières et elle est restée dans le demi-cercle. Martinez l’a poussée dans le filet. William Karlsson, Chandler Stephenson et Keegan Kolesar ont aussi marqué pour les Golden Knights, qui ont défait le Lightning pour une septième fois en 10 matchs. Jonathan Quick a bloqué 34 tirs et il a obtenu une deuxième victoire en autant de départs avec l’équipe du Nevada. Brayden Point a inscrit deux buts et Nikita Kucherov a ajouté un but pour le Lightning, qui n’a gagné qu’une seule de ses sept dernières sorties. Vasilevskiy a conclu la rencontre avec 17 arrêts. John Kreiser, Associated Press

Vrana marque son premier but avec les Blues dans une victoire de 4-2 PHOTO JEFF CURRY, USA TODAY SPORTS Jakub Vrana Jakub Vrana a marqué son premier but dans l’uniforme des Blues de St. Louis, qui ont vaincu les Sharks de San Jose 4-2, jeudi soir. Vrana a effectué ses débuts avec les Blues mardi soir, dans un revers de 6-2 aux mains des Coyotes de l’Arizona. Il a été acquis des Red Wings de Detroit avant l’heure limite des échanges. Robert Thomas, Samuel Blais et Torey Krug ont également enfilé l’aiguille pour les Blues, qui ont gagné deux de leurs neuf dernières parties, mais ces victoires sont survenues contre les Sharks. Jordan Binnington a stoppé 32 rondelles à son 50e départ de la saison pour la troupe de St. Louis. Tomas Hertl et Erik Karlsson ont répliqué pour les Sharks. Kaapo Kahkonen a réalisé 26 arrêts. Warren Mayes, Associated Press