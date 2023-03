(Buffalo) Jack Quinn a marqué lors d’une poussée de trois buts des siens en deuxième période et les Sabres de Buffalo ont défait le Lightning de Tampa Bay 5-3, samedi.

Scott Charles, Associated Press

Dobson a ajouté à l’avance des Islanders grâce à un puissant tir frappé, à 15 : 41 et Lee a complété son doublé à 17 : 21.

Parisé a marqué son 16e but de la saison à 2 : 11 de l’engagement, puis Lee a porté le score 2-1 à 4 : 39.

Les Islanders ont pris l’avance pour de bon lorsque Parisé et Lee ont touché la cible tôt au troisième vingt.

Zach Parisé et Noah Dobson ont également trouvé le fond du filet pour les Islanders. Le gardien Ilya Sorokin a bloqué 22 rondelles.

Les Islanders ont porté leur dossier à 5-2-1 à leurs huit dernières sorties et demeurent en position pour mettre la main sur l’une des deux places réservées aux clubs repêchés en prévision des séries éliminatoires dans l’Association Est.

Anders Lee a inscrit deux des quatre buts des siens en troisième période, samedi, et les Islanders de New York ont défait les Red Wings de Detroit 4-1.

John Wawrow, Associated Press

Les Sabres ont pris les commandes grâce aux réussites de Hinostroza, Jost et Quinn en deuxième période. Puis, Skinner a porté le pointage à 5-1 en marquant en avantage numérique après 53 secondes de jeu lors du dernier tiers.

Environ deux minutes et demie plus tard, Thompson a créé l’égalité en marquant un 20 e but en première période cette saison, un sommet dans la LNH.

« Ils sont fâchés, mais ils ont compris le message, a dit Maroon. Ce sont des meneurs qui ont été cloués au banc, mais ils ont le même statut que tout le monde. Ils le savent et ils vont rebondir lors du prochain match. »

« En tant qu’entraîneur, vous devez placer votre équipe dans la meilleure position pour gagner et 99,9 % du temps ces gars-là vont nous donner les meilleures de l’emporter, a dit Cooper. Aujourd’hui, je pense qu’ils ne nous donnaient pas les meilleures chances de gagner. »

Avec le Lightning en retard 4-1 après deux périodes, l’entraîneur-chef Jon Cooper a décidé de passer un message à son équipe. Il a cloué au banc Point, le capitaine Steven Stamkos et Nikita Kucherov pendant l’ensemble de la troisième période.

Alex Killorn a réussi un doublé et Brayden Point a aussi fait bouger les cordages pour le Lightning, qui a encaissé un quatrième revers d’affilée (0-3-1). Brian Elliott a repoussé 29 lancers.

Tage Thompson, Jeff Skinner, Tyson Jost et Vinnie Hinostroza ont aussi touché la cible pour les Sabres (32-25-4), qui ont égalé leur total de victoires de la saison dernière. Eric Comrie a stoppé 33 tirs.

Jack Quinn (22) des Sabres réagit après avoir marqué un but contre le Lightning en deuxième période.

Coyle amasse deux points et les Bruins battent les Rangers

PHOTO BOB DECHIARA, USA TODAY SPORTS Charlie Coyle (13) et Ben Harpur (5)

Tyler Bertuzzi a préparé un but à ses débuts dans son nouvel uniforme, Linus Ullmark a effectué 24 arrêts et les Bruins de Boston ont vaincu les Rangers de New York 4-2, samedi.

Charlie Coyle a marqué sur la mise en scène de Bertuzzi et il a aussi amassé une aide sur un but de Tomas Nosek en infériorité numérique pour les Bruins, qui ont gagné un 10e match de suite. Les Bruins ont porté leur fiche à domicile à 26-2-3.

David Pastrnak et Patrice Bergeron ont aussi touché la cible en troisième période. Il s’agissait pour Pastrnak d’un 44e but cette saison et pour Bergeron, d’un 23e.

Alexis Lafrenière a inscrit les deux buts des Rangers, qui ont perdu six de leurs huit dernières rencontres. Igor Shesterkin a stoppé 20 tirs.

Acquis mardi des Blackhawks de Chicago, Patrick Kane n’a toujours pas récolté de point en deux sorties avec les Rangers.

Brad Marchand était en uniforme après avoir quitté prématurément le match de jeudi des Bruins en raison d’une blessure au bas du corps.

Bertuzzi est passé des Red Wings de Detroit aux Bruins jeudi. Il a récupéré une rondelle libre derrière le filet et a rejoint Coyle, qui a battu Shesterkin grâce à un tir sur réception. Coyle ouvrait ainsi le pointage à 18 : 07 du premier vingt.

Ken Powtak, Associated Press