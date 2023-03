Bande dessinée

Blizzard et Coupe Stanley

Les Nuggets de Dawson City, Yukon, ont marché trois semaines dans la forêt, le blizzard et les montagnes et parcouru près de 7000 km pour l’obtention de la Coupe Stanley. Au bout de cet éreintant voyage, ils affrontent les puissants Silver Seven d’Ottawa, la meilleure équipe du début du XXe siècle.