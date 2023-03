Lisez les comptes rendus des matchs disputés samedi dans la LNH.

Gain historique de 3-2 des Bruins contre les Red Wings

Garnet Hathaway a réussi le but clé et les Bruins de Boston ont atteint le cap des 50 victoires le plus rapidement dans l’histoire de la LNH, samedi, gagnant 3-2 face aux Red Wings de Detroit.

Les Bruins n’ont eu besoin que de 64 matchs pour atteindre 50 gains.

La marque était de 66 rencontres, établie par Detroit en 1995-96, puis égalée par le Lightning de Tampa Bay de 2018-19.

Hathaway a inscrit son 10e but de la saison à 13 : 54 en troisième période.

Il obtenait son premier filet avec les Bruins, qui l’ont acquis des Capitals de Washington à la fin février.

Hampus Lindholm et Patrice Bergeron ont marqué à 1 : 28 d’intervalle, tandis que Linus Ullmark a stoppé 30 tirs.

Les Bruins ont gagné 11 de leurs 12 derniers matchs.

Alex Chiasson et Andrew Copp ont été les buteurs des Wings, tandis que Magnus Hellberg a fait 35 arrêts.

Les deux clubs vont s’affronter à nouveau dimanche après-midi, à Detroit.

Jimmy Golen, Associated Press