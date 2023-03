Lisez les comptes rendus des parties disputées mardi dans la LNH.

Les Bruins ont ainsi signé leur 54 e victoire de la saison et avec 12 matchs restants, ils sont en voie de battre la marque des 62 gains en une saison, marque que les Red Wings avaient établie en 1995-96, avant que le Lightning ne l’égalise en 2018-19.

David Krejci a ajouté un but en avantage numérique pour les Bruins, qui ont remporté leurs quatre derniers matchs.

Linus Ullmark a repoussé 40 tirs, Jake DeBrusk a inscrit le but gagnant et les Bruins de Boston ont battu les Sénateurs d’Ottawa 2-1, mardi.

Les Sabres de Buffalo écrasés 7-3 face aux Predators de Nashville

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ASSOCIATED PRESS L’ailier droit des Predators de Nashville Luke Evangelista (77) et le gardien de but Juuse Saros (74) célèbrent une victoire de 7-3.

Luke Evangelista a marqué deux fois en 39 secondes et les Predators de Nashville ont battu les Sabres de Buffalo 7-3 mardi soir.

Matt Duchene a également marqué deux fois, dont un dans un filet vide, pour lui donner 21 buts cette saison. Tommy Novak, Philip Tomasino et Ryan McDonagh ont chacun inscrit un but et une aide.

Juuse Saros a arrêté 28 tirs et a même récolté une aide, battant les Sabres pour la première fois en sept départs en carrière.

Cette victoire a permis aux Predators de rester dans la course aux deux dernières places donnant accès aux séries dans l’Association Ouest. Les Predators ont débuté la journée en 10e position, cinq points derrière les Jets de Winnipeg, huitièmes.

Tage Thompson a marqué son 43e but de la saison, son premier en neuf matchs, alors que Jeff Skinner et Dylan Cozens ont également marqué pour les Sabres. Thompson a égalé le record de l’équipe, détenu par Vanek en 2006-07.

Rasmus Dahlin a obtenu une aide sur le but de Thompson, devenant le troisième défenseur des Sabres à atteindre le plateau des 50 aides, et le premier depuis Phil Housley (60) en 1989-90.

